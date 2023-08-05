Прекращаются поставки в Россию препарата от гепатита С

Как стало известно «ФВ», препарат от гепатита С «Викейра Пак» больше не будет поставляться в Россию. Лекарство представляет собой набор дасабувира и комбинированного омбитасвир+паритапревир+ритонавир. Производитель AbbVie объяснил прекращение поставок остановкой производства.

К декабрю 2023 года будут завершены поставки препарата «Викейра Пак». Об этом говорится в письме AbbVie всем заинтересованным лицам (копия есть в распоряжении «ФВ»). В документе говорится, что причина связана с прекращением производства и не связана с вопросами качества и безопасности препарата. В компании «ФВ» подтвердили факт остановки поставок.

«Викейра Пак» зарегистрирован в 2014 году, это была первая одобренная Минздравом комбинация препаратов прямого противовирусного действия, которую не надо было дополнять интерферонами. Препарат активен в отношении генотипа 1b.

В последующие годы появились другие противовирусные препараты прямого действия, а затем одобрены и пангенотипные лекарства, вылечивающие все генотипы гепатита С. Один из пангенотипных препаратов – глекапревир+пибрентасвир – разработала AbbVie, он зарегистрирован в 2018 году, второй препарат софосбувир+велпатасвир – от Gilead, третий – гразопревир+элбасвир от MSD.

Как сообщал «ФВ», именно на эти препараты тратят больше всего денег госзаказчики – около 4,8 млрд руб. На препарат «Викейра Пак» в 2022 году пришлось 396,8 млн руб.

По данным AlphaRM, наибольшие продажи препарата были в 2019 году – 1,7 млрд руб., в 2020 году они составили 1,1 млрд руб., а с 2021 года упали почти более чем в два раза, до 494 млн руб.

В 2021 году «Р-Фарм» заключила с Федеральным центром планирования и лекарственного обеспечения трехлетний контракт на поставку 3,3 тыс. курсов препарата на 702 млн руб.

В США AbbVie вывела препарат с рынка еще в 2019 году. Как сообщают зарубежные источники, FDA объявила об этом в мае 2018 года.

Елена Калиновская

pharmvestnik