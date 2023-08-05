SuperJob: заместитель заведующего аптекой может получать до 150 тысяч рублей в месяц

В целом средняя зарплата профильного специалиста колеблется в разных регионах в диапазоне от 53 тысяч до 100 тысяч рублей в месяц.

Чтобы получать зарплату начального уровня, заместитель заведующего аптекой должен иметь среднее фармацевтическое образование, действующий сертификат фармацевта/провизора и опыт работы по этим специальностям от двух лет, знать ассортимент препаратов, кассовую дисциплину, основы товарного учета, действующие приказы и правила розничной торговли.

Для получения более высокой зарплаты специалисту нужно знать основы техники продаж и обучения персонала, уметь планировать и анализировать продажи, иметь опыт работы заместителем заведующего аптекой от одного года. Претенденты на еще большую зарплату должны иметь отличные организаторские способности, опыт работы заместителем заваптекой от двух лет и, по возможности, сертификат по специальности «Управление и экономика в фармации».

Наконец, специалисты, претендующие на зарплату значительно выше среднерыночной, помимо перечисленных пунктов должны иметь системные знания в области организации и экономики фармации, а также опыт работы заместителем заведующего аптекой от трех лет. Среди возможных пожеланий к такому соискателю – наличие высшего фармацевтического образования.

SuperJob также составил портрет претендента на позицию «заместитель заведующего аптекой». В 94% случаев это женщины, средний возраст соискателей – 45 лет. Высшее образование имеют 82% претендентов, 9% готовы к переезду. Не имели работы на момент размещения резюме 44% специалистов, а средний срок работы на последнем месте составлял 5,8 года.

В июне 2023 года SuperJob изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «медицинский лабораторный техник» в частных лабораториях. В Москве такому специалисту готовы платить до 150 тысяч рублей при условии, что у него есть опыт работы в специализированной лаборатории – гистологической, генетической, молекулярно-биологической. Столько же столичные работодатели готовы были платить такому специалисту и в 2022 году.

При опыте работы не менее двух лет специалисту в Санкт-Петербурге предлагают ежемесячную заработную плату в размере 125 тысяч рублей, а в Новосибирске и Краснодаре – 100 тысяч рублей.