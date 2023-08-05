Росстат: в начале 2023 года сократился убыток медорганизаций

Для сравнения: россияне оплатили медицинские услуги в первой половине прошлого года на 512,2 млрд рублей (без учета сопоставимых цен).

Также, согласно сборнику, прибыль клиник в первые пять месяцев составила 35,8 млрд рублей (36,4 млрд рублей в 2022-м), доля организаций, имевших такой показатель, выросла с 58,6% до 63,6%. Кроме того, стало известно, что за первую половину 2023 года введен в эксплуатацию 281 объект здравоохранения, годом ранее показатель составлял 223 объекта.

Клиники увеличили, хотя и незначительно, объем просроченной кредиторской (с 1,8 до 2 млрд рублей) и дебиторской (с 3,1 до 3,5 млрд рублей) задолженности, если сравнить показатели января и июня. Наибольшая часть кредиторской задолженности (1,6 млрд рублей) традиционно приходится на поставщиков услуг, остальное – на бюджеты и ОМС. Тем не менее этот показатель в отчетности Росстата практически не меняется в течение года и в сравнении с 2021-2022 годами.

Объем платных медуслуг по итогам 2022 года составил 1,2 трлн рублей, что ниже показателя предыдущего года на 2,3% в сопоставимых ценах. С 1 сентября начнет действовать новый порядок предоставления клиниками коммерческой медпомощи. Обновленная версия документа предоставит клиникам возможность самим определять, в каком объеме им задействовать материальную и кадровую базу для оказания платных медуслуг, расширен и перечень информации, которую должен получить пациент при обращении за платным лечением. Кроме того, определен порядок дистанционного заключения договора на оказание таких услуг.