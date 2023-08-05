Мурашко: «Поставки вакцин от гриппа в регионы начнутся в августе»

Российская система здравоохранения готовится к сезону заболеваемости гриппом, поставки вакцин в регионы начнутся в августе. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Подготовка [к сезону заболеваемости гриппом] идет, контракты все заключены, вакцины прошли контроль качества и начинают поставляться в августе. Все разнарядки на поставку уже даны, и первые – это северные регионы», – сказал он журналистам по итогам посещения больниц Омска.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал до 60% жителей каждого региона страны вакцинировать от гриппа.