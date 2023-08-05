ВСП: каждый третий антибиотик продается без рецепта

Несмотря на то что более 70% лекарств, продающихся в аптеках, являются рецептурными, каждый третий антибиотик покупается без рецепта. Об этом сообщил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов на пресс-конференции «Новые правила отпуска и маркировки лекарств: какие изменения ждут фармрынок?» 4 августа.

«А среди сердечно-сосудистых препаратов почти каждый второй отпускается без рецепта. Это следует из наших данных, собранных в ходе исследования „Тайный пациент”», – сообщил он.

Эта ситуация, к сожалению, приводит к увеличению числа резистентных к антибиотикам граждан, добавила директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова. Профессор Андрей Продеус в свою очередь заявил, что в последнее время врачи утеряли навык выписывания рецептов. По мнению Яна Власова, это связано с тем, что навык не прививается в медицинском вузе. Эксперт назвал подобную практику «образовательным пробелом».

По мнению специалистов, проблему должно решить введение с 1 сентября нового порядка фиксации отпуска рецептурных препаратов. Работники аптек должны будут передавать реквизиты рецептов в систему мониторинга движения лекарственных препаратов, занося дату выдачи рецепта, его номер и серию через контрольно-кассовую технику.

Ранее в ЦРПТ сообщали, что нововведение позволит привязать продажу конкретного препарата к конкретному рецепту. Это повысит прозрачность в отпуске таких лекарств гражданам.

gxpnews