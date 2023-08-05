Министр здравоохранения Самарской области опроверг свое задержание

О том, что в Минздраве Самарской области работают сотрудники ФСБ и МВД, региональные СМИ сообщили 3 августа. Что именно стало причиной интереса силовиков, источник издания не рассказал. Информацию о задержании министра Армена Беняна журналистам «Аргументы и факты в Самаре» якобы неофициально подтвердили в областном правительстве.

Однако источник «КП-Самара» в правоохранительных органах не подтвердил эту информацию. «Ведутся следственные действия. О задержании министра речь пока не идет», – рассказывал «Комсомолке» собеседник.

Источник «Ъ-Волга» сообщил, что допрос Армена Беняна может быть связан с уголовным делом его бывшего заместителя в облбольнице Алексея Ошуркова. Заместителя главного врача по экономическим вопросам ОКБ им. В.Д. Середавина Алексея Ошуркова задержали в июне 2022 года. Врача подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Предполагается, что он отвечал за закупку медтехники по завышенной цене, из-за чего больнице нанесен ущерб более чем на 9 млн рублей.

На фоне новостей про Беняна появилась информация о задержании действующего замминистра самарского Минздрава Асланбека Майрамукаева. Несколько лет назад он уже проходил подозреваемым в служебном подлоге (ст. 292 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), однако в октябре 2021-го, по данным издания «Самарское обозрение», подозрения с него были сняты. Правоохранители проявляли интерес к Майрамукаеву в ходе расследования дела о махинациях при заключении контрактов на поставку технического оборудования и установку программного обеспечения по региональному проекту «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ».

«Майрамукаев там изначально очень сильно был притянут за уши, если брать не общее понимание ситуации, а фактические обстоятельства, подтвержденные документально», – цитировало «Самарское обозрение» слова источника.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн 3 августа 2023 года рассказал, что у губернатора Самарской области Дмитрия Азарова «накопился ряд вопросов» к Минздраву региона. «Все это доказывает беспрецедентный уровень коррупции в руководстве Самарской области, мириться с которым уже просто невозможно», – написал в своем телеграм-канале Хинштейн.