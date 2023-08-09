FDA расширило показания для вакцины MSD против лихорадки Эбола

FDA выдало разрешение на применение вакцины против лихорадки Эбола Ervebo от компании Merck & CO. (MSD) у пациентов в возрасте от 12 месяцев и старше. Изначально препарат предназначался для лиц старше 18 лет. Первое одобрение FDA было получено в декабре 2019 года.
Вакцина предотвращает заболевание Эбола, вызываемое заирским эболавирусом. Компания отмечает, что вакцина не обеспечивает защиту от других видов эболавируса или марбургвируса.
«Вирусная болезнь Эбола является заразной и потенциально смертельно опасной как для детей, так и для взрослых», – отметил руководитель глобальной клинической разработки Merck Research Laboratories Элиав Барр.
Эбола – острое тяжелое заболевание, которое часто заканчивается летальным исходом в случае отсутствия лечения. Вирус насчитывает шесть различных видов, три из которых (Бундибуджио, Судан и Заир) регулярно становятся причинами крупных вспышек.