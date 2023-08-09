Россельхознадзор отметил четырехкратный рост регистраций российских ветпрепаратов

С 2021 года в России количество регистраций отечественных ветеринарных лекарственных препаратов (ЛП) превалирует над иностранными. Так, в 2022 году в стране зарегистрировано 124 новых российских ЛП (за этот же период иностранных – всего 23), что превышает количество выданных регистраций за предыдущие четыре года, сообщает Россельхознадзор.

Для сравнения – в 2018 году было зарегистрировано 12 отечественных препаратов и 18 импортных, а в 2021 году – импортных только 11, а российских уже 36. В том числе регистрацию прошли такие важные для ветеринарии препараты, как средство для обезболивания и общей анестезии «Кетамин-Эндофарм», анальгетик «Трамвет», лекарство от диабета для кошек и собак «Винсувет».

Также зарегистрированы стратегически важные для промышленного птицеводства и животноводства вакцины: против классической чумы свиней, против вирусных и бактериальных болезней КРС «БовиРес-Паст», против вирусных и бактериальных кишечных инфекций крупного рогатого скота «Неодиавак», а также целая линейка препаратов для птиц, профилактирующих наиболее экономически и эпизоотически значимые болезни.

«Всего за полтора года государственную регистрацию прошли 28 новых вакцин отечественного производства. <…> В условиях внешнеэкономических санкций российская ветеринарная отрасль сохраняет стабильность, в том числе благодаря сохранению рынка ЛП. В целях поддержки отечественных производителей проведена комплексная работа Минсельхоза России и Россельхознадзора по совершенствованию законодательства, в том числе и в части разрешительной деятельности, в сфере обращения [медицинских] лекарственных средств для ветеринарного применения», – добавили в ведомстве.

Упрощенная регистрация ЛП для медицинского применения в качестве препаратов для лечения домашних животных станет доступна с 1 сентября 2023 года. Для проведения процедуры регистрации ветеринарного ЛП заявитель должен предъявить результаты его доклинического исследования в качестве медицинского. Предоставлять результаты клинического исследования необязательно: подойдет и обзор научных данных о влиянии ЛП на конкретные виды животных.

gxpnews