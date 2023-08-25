RNC Pharma опубликовала данные о производстве препаратов по итогам июля

В RNC Pharma сообщили об итогах производства препаратов в июле. Общий денежный объем производства в прошлом месяце, а также отгрузка в упаковках показали рекорды.

Суммарный объем производства готовых лекарственных препаратов по итогам периода с января по июль 2023 года составил 398,6 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учетом НДС). Показатель динамики относительно аналогичного периода прошлого года при проведении расчетов в рублях был зафиксирован на уровне -0,3%, сообщили в аналитической компании RNC Pharma.

Натуральная динамика пока тоже не может выбраться в «плюс», показатель прироста в упаковках относительно января—июля 2022 года составил -6,9%. За первые семь месяцев текущего года фармкомпании, локализованные в России, отгрузили порядка 2,26 млрд упак. Показатель прироста в минимальных единицах дозирования (МЕД) заметно лучше, хотя динамика тоже отрицательная — на уровне -2,3%. Всего с начала 2023 года фармкомпании произвели порядка 44,8 млрд МЕД.

Несмотря на общие тренды, характерные для низкого летнего сезона, в июле 2023 года общий денежный объем производства готовых препаратов показал долгосрочную динамику на уровне 17%. Пока это абсолютный рекорд не только текущего года, но и за последние 14 месяцев. Всего в июле 2023 года было отгружено препаратов на сумму 56,1 млрд руб.

Натуральная динамика относительно июля прошлого года зафиксирована на уровне 2,8% в упаковках, здесь положительный результат аналитики фиксируют впервые за последние 11 месяцев. Суммарно фармкомпании произвели 297,5 млн упак., что эквивалентно 5,8 млрд МЕД. Динамика в минимальных единицах относительно июля 2022 года составила 3,5%.