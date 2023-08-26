ЕС одобрил вакцину Pfizer против РСВ у детей и пожилых

Европейская комиссия одобрила вакцину Abrysvo американского производителя лекарств Pfizer от респираторно-синцитиального вируса (РСВ) для терапии как у младенцев, так и пожилых людей. В ЕС уже одобрена вакцина Arexvy от GSK, которая применяется против РСВ у пожилых.

Согласно результатам исследований, Abrysvo на 67% эффективна для группы испытуемых с двумя и более симптомами РСВ и на 85,7% – при тяжелом течении заболевания, обремененного тремя и более симптомами.

Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило применение этого препарата для вакцинации беременных женщин.

gxpnews