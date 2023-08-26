De Telegraaf: Janssen закроет часть вакцинного подразделения

Подразделение Janssen компании Johnson & Johnson закроет большую часть своих исследований и разработок вакцин в Нидерландах, сообщила газета De Telegraaf. Johnson & Johnson подтвердила намерение прекратить некоторые исследовательские программы в области вакцин. По словам компании, об этих планах она первоначально сообщала в своем отчете с результатами за второй квартал 2023 года.

«Мы постоянно оцениваем наше глобальное присутствие, в том числе в Нидерландах, чтобы убедиться, что оно отвечает нашим текущим и меняющимся научным потребностям», – заявили в Johnson & Johnson, добавив, что объект в Лейдене является «важным объектом».

СМИ сообщают, что в компании Janssen в Нидерландах работали 2500 человек, четверть из них – в отделе, специализирующемся на инфекционных заболеваниях и вакцинах. Однако точно неизвестно, сколько рабочих мест может быть сокращено.

В июле этого года в ходе отчета о прибылях и убытках за второй квартал J&J заявила, что прекратит разработку вакцин против респираторно-синцитиального вируса, гепатита и ВИЧ. Недавно компания сообщила, что продолжает работу над вакциной против бактериальной инфекции E. coli.

Вакцина Janssen против COVID-19 не показала выдающихся результатов в странах с высоким уровнем дохода, отчасти из-за опасений по поводу тромбов как редкого побочного эффекта. В июне 2023 года FDA отозвало разрешение на экстренное использование вакцины по запросу Janssen.

gxpnews