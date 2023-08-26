Центр лекобеспечения объявил 6 аукционов на поставку для «Круга добра»

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил шесть аукционов на поставку для «Круга добра» препаратов: «Трансларна» (МНН аталурен) для пациентов с миодистрофией Дюшенна — Беккера, «Карзиба» (МНН динутуксимаб бета) для терапии нейробластомы, «Стрензик» (МНН асфотаза альфа), необходимый для заместительной ферментной терапии пациентов с гипофосфатазией, а также «Спинраза» (МНН нусинерсен) и «Эврисди» (МНН рисдиплам) для лечения детей со спинальной мышечной атрофией. Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

Ранее центр объявил четыре аукциона на поставку для «Круга добра» препаратов: «Трансларна» (МНН аталурен), «Гэттестив» (МНН тедуглутид), «Коселуго» (МНН селуметиниб) и «Вимизайм» (элосульфаза альфа).

№ МНН, лекформа и дозировка Количество Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Окончание подачи заявок 1 Аталурен, порошок для приема внутрь, 250 мг 187 650,00 г лекарственной формы 25 813,32 4 843 869 498,00 11.09.2023 2 Динутуксимаб бета, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 4,5 мг/мл 1 746,00 мл 204 411,90 356 903 177,40 11.09.2023 3 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 65,00 мл 868 233,05 56 435 148,25 04.09.2023 4 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 6 810,00 мл 868 233,05 5 912 667 070,50 11.09.2023 5 Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл 18 434,00 г лекарственной формы 333 082,75 6 140 047 413,50 11.09.2023 6 Асфотаза альфа, раствор для подкожного введения, 100 мг/мл, 0,8 мл 1 507,20 мл 618 266,00 931 850 515,20 11.09.2023

gxpnews