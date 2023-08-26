Центр лекобеспечения объявил 6 аукционов на поставку для «Круга добра»

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил шесть аукционов на поставку для «Круга добра» препаратов: «Трансларна» (МНН аталурен) для пациентов с миодистрофией Дюшенна — Беккера, «Карзиба» (МНН динутуксимаб бета) для терапии нейробластомы, «Стрензик» (МНН асфотаза альфа), необходимый для заместительной ферментной терапии пациентов с гипофосфатазией, а также «Спинраза» (МНН нусинерсен) и «Эврисди» (МНН рисдиплам) для лечения детей со спинальной мышечной атрофией. Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
Ранее центр объявил четыре аукциона на поставку для «Круга добра» препаратов: «Трансларна» (МНН аталурен), «Гэттестив» (МНН тедуглутид), «Коселуго» (МНН селуметиниб) и «Вимизайм» (элосульфаза альфа).
|№
|МНН, лекформа и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Окончание подачи заявок
|1
|Аталурен, порошок для приема внутрь, 250 мг
|187 650,00 г лекарственной формы
|25 813,32
|4 843 869 498,00
|11.09.2023
|2
|Динутуксимаб бета, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 4,5 мг/мл
|1 746,00 мл
|204 411,90
|356 903 177,40
|11.09.2023
|3
|Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл
|65,00 мл
|868 233,05
|56 435 148,25
|04.09.2023
|4
|Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл
|6 810,00 мл
|868 233,05
|5 912 667 070,50
|11.09.2023
|5
|Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл
|18 434,00 г лекарственной формы
|333 082,75
|6 140 047 413,50
|11.09.2023
|6
|Асфотаза альфа, раствор для подкожного введения, 100 мг/мл, 0,8 мл
|1 507,20 мл
|618 266,00
|931 850 515,20
|11.09.2023