Novo Nordisk может лишиться субсидированных продаж Оземпика в Дании

Общественная комиссия Дании вынесла решение, согласно которому субсидирование использования Оземпика и других препаратов с семаглутидом для больных диабетом II типа должно быть прекращено. Вместо этого будут оплачиваться более дешевые лекарства в качестве предпочтительного первого варианта. Соответствующее предложение будет рассмотрено до 8 октября, после чего датское агентство по лекарственным средствам примет решение.

Дело в том, что препараты Novo Nordisk значительно дороже других вариантов для терапии пациентов с диабетом, говорится в заявлении комиссии. По данным национального агентства по лекарственным средствам, в прошлом году около 87,4 тысячи датчан получили субсидированные препараты с семаглутидом для лечения диабета II типа.

Похожая проблема, связанная с покрытием приобретения препарата, произошла у компании в США и Германии. В июне 2023 года Reuters писал о частых случаях отказа американских страховых компаний покрывать стоимость препаратов Novo Nordisk из-за их дороговизны. Кроме того, некоторые страховые компании заявляли, что их подопечные не имеют препарат, поскольку они не больны диабетом. По данным Barclays Research, в мае 2023 года американские врачи выписали более 598 тысяч новых рецептов на дочерний препарат Оземпика – Wegovy (семаглутид). Такая популярность препарата создала сложности для страховой модели здравоохранения. По словам экспертов, это привело к увеличению расходов на медицинское страхование, спонсируемое работодателем, на 250% в первые два месяца 2023 года.

На рынок Германии компания вышла только в июле 2023 года. Помимо проблем, связанных со спросом, превышающим предложение компании, в Novo Nordisk столкнулись c немецким законом, который запрещает государственным системам медицинского страхования оплачивать лекарства для похудения, классифицируя их, наряду с таблетками от импотенции или облысения, как выбор образа жизни, а не жизненно важные препараты.

Несмотря на растущую популярность Оземпика и Wegovy прежде всего как препаратов для похудения, датская компания рассчитывает убедить правительства стран Европы платить за их лекарства, а также включить их в американскую программу страхования пенсионеров старше 65 лет – Medicare, в том числе за счет недавнего исследования о влиянии препарата Wegovy на состояние людей с лишним весом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Испытания показали, что препарат на 20% снижает риск сердечных приступов и инсультов у людей с ожирением.

Однако Novo Nordisk не может справиться с проблемой повышенного спроса на препараты с семаглутидом. Компания вынуждена продавать свои лекарства с ограничениями, чтобы снабдить особо нуждающихся пациентов и тех, кто длительное время принимает терапию. Для решения этой проблемы датская компания уже заключила контракт с Thermo Fisher в качестве второго производителя Wegovy и приобрела разработчика препаратов от ожирения Inversago за $1 млрд, рассчитывая с их помощью вывести на рынок еще одну схему терапии от ожирения.

Фото: cbsnews.com

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