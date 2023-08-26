Депутаты готовят закон о страховании профессиональной ответственности медиков

«Введение подобной системы страхования позволит упростить выплату компенсации пациентам, пострадавшим в результате неправильных действий врачей, а также их родственникам. Кроме того, это позволит добиться снижения количества врачебных ошибок, допущенных из-за недостаточной квалификации или халатности», – указано в проекте документа, с которым ознакомились «Известия».

Также предлагается ввести обязательное страхование жизни и здоровья самих медработников. Авторы законопроекта планируют, что такая мера обеспечит врачам и другим медикам лечение в случаях, когда они заразились каким-либо заболеванием или получили травму при исполнении профессионального долга.

Страхование не единственная сфера, где обязанность защищать сведения, составляющие врачебную тайну, ограничивает работу организаций. Например, в 2020 году Минэкономразвития предложило упростить механизм передачи медицинских данных, охраняемых врачебной тайной (в частности, сведений об обращении гражданина за оказанием медпомощи, о состоянии его здоровья и диагнозе), разработчикам ПО для создания продуктов с использованием технологий ИИ и больших данных. Позже Минздрав настоял на использовании обезличенных данных для обучения ИИ, в АНО «Цифровая экономика» посчитали, что было бы уместным получение таких данных даже без согласия пациента.

В июле 2022 года президент России Владимир Путин отменил свой указ о страховых выплатах медикам, которые заразились коронавирусной инфекцией на рабочем месте, а также о денежной компенсации семье в связи со смертью медработника из-за COVID-19. Как и отмена Правительством РФ специальных премий за лечение болезни, решение главы государства продиктовано «стабилизацией эпидемической ситуации» и переводом медработников на плановый режим работы.