В Рязани возбудили еще два дела о коррупции при закупках медоборудования

Управление СК РФ по Рязанской области возбудило уголовные дела в отношении экс-руководителя неназванной компании и бывшей сотрудницы Минздрава региона. Им повторно инкриминируют различные части статьи 200.5 УК РФ (незаконная передача и получение сотрудником контрактной службы денежных средств в крупном размере) и другие эпизоды, связанные с закупками медоборудования. Кроме того, в июле 2023 года в СИЗО отправили бывшую замглавы регионального Минздрава Ирину Петину – ее подозревают в получении взятки в особо крупном размере за содействие в организации таких закупок.
Имена подозреваемых в СК не называют. Также ведомство не уточняет, какую именно меру пресечения суд избрал для фигурантов дела.
По версии следствия, с января 2018-го по декабрь 2021 года экс-сотрудница рязанского Минздрава получила 960 тысяч рублей от коммерческих организаций за посредничество при заключении контрактов на поставку медицинского оборудования. Ранее СК уже предъявлял обвинения фигурантам дела. Экс-сотруднице Минздрава, помимо статьи 200.5, инкриминировали ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), а директору компании – ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).
Следователь ставит эти дела в одно производство с «многоэпизодным» уголовным делом о получении должностными лицами взяток за содействие при заключении коммерческими организациями госконтрактов на поставки медоборудования для клиник Рязанской области.
Так, в июле 2023 года арестовали экс-заместителя главы рязанского Минздрава и бывшего члена Совета Федерации от региона Ирину Петину. Ее подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Официально обстоятельства дела и предполагаемая сумма полученной взятки не раскрываются.
Также одновременно с Петиной заключили под стражу бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова, ему предъявлено обвинение по аналогичной статье. На данный момент следствие продолжается.
Источник: СУ СК РФ по Рязанской области
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