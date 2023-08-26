В Рязани возбудили еще два дела о коррупции при закупках медоборудования

Имена подозреваемых в СК не называют. Также ведомство не уточняет, какую именно меру пресечения суд избрал для фигурантов дела.

По версии следствия, с января 2018-го по декабрь 2021 года экс-сотрудница рязанского Минздрава получила 960 тысяч рублей от коммерческих организаций за посредничество при заключении контрактов на поставку медицинского оборудования. Ранее СК уже предъявлял обвинения фигурантам дела. Экс-сотруднице Минздрава, помимо статьи 200.5, инкриминировали ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), а директору компании – ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

Следователь ставит эти дела в одно производство с «многоэпизодным» уголовным делом о получении должностными лицами взяток за содействие при заключении коммерческими организациями госконтрактов на поставки медоборудования для клиник Рязанской области.

Так, в июле 2023 года арестовали экс-заместителя главы рязанского Минздрава и бывшего члена Совета Федерации от региона Ирину Петину. Ее подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Официально обстоятельства дела и предполагаемая сумма полученной взятки не раскрываются.

Также одновременно с Петиной заключили под стражу бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова, ему предъявлено обвинение по аналогичной статье. На данный момент следствие продолжается.