«Фармконцепт» вложил 830 млн рублей в модернизацию завода в Тверской области

На предприятии, где трудится 165 человек, по инвестпроекту наладили все этапы производства лекарств – от синтеза субстанции до выпуска готовой лекарственной формы. Модернизированы цеха по производству антибиотиков и рассыпке стерильных субстанций, введены в эксплуатацию микробиологическая и две контрольно-аналитические лаборатории.

Средства на проект поступили после подписания соглашения в 2017 году между компанией и правительством Тверской области. Теперь в местной организации нацелились на расширение и модернизацию производства по синтезу субстанции и строительство склада для хранения готовых лекарственных средств. Реализация проектов, уточняют местные власти и «Фармконцепт», позволит дополнительно создать не менее 30 новых рабочих мест.

«Фармконцепт» основан в 2015 году и входит в перечень системообразующих предприятий Тверской области регионального значения. Согласно ГРЛС, организация обладает 32 регудостоверениями, а также производит 50 наименований препаратов. Предприятие ежегодно выпускает порядка 11,5 млн флаконов лекарственных средств, а также около 50 млн таблеток и капсул, в том числе противотуберкулезные, орфанные препараты и антибиотики.

По данным СПАРК-Интерфакс, выручка ООО «Фармконцепт», принадлежащего Елене Кумар, составила в 2022 году 858,6 млн рублей. Предпринимательница также владеет другой фармацевтической компанией – «Виренд Интернешнл», специализирующейся на производстве противотуберкулезных препаратов. В 2022 году эта компания выручила более 1 млрд рублей.

На этой неделе стало известно о другом инвестиционном проекте в сфере отечественного фармпроизводства – компания «Фарус» анонсировала возведение в Башкортостане завода по производству высших жирных спиртов (ВЖС) за 21 млрд рублей. ВЖС, среди прочего, используются при выпуске различной фармпродукции.