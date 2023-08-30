К 2026 году «Эндофарм» обеспечит полное импортозамещение в производстве анальгетиков

В октябре 2023 года в Почепском районе Брянской области стартует строительство завода полного цикла «Эндофарм» (Московский эндокринный завод) по производству активных фармацевтических субстанций. На предприятии будет налажено производство более 65 активных фармсубстанций. По данным правительства региона, к 2026 году «Эндофарм» обеспечит полное импортозамещение в производстве анальгетиков из отечественного растительного сырья, стоимость которых при этом снизится.

Строительство запланировано в рамках масштабного инвестиционного проекта, спонсируемого Минпромторгом. Так, изначально объем средств, необходимых на реализацию проекта, оценивался в 30 млрд рублей, теперь ведомство анонсировало дополнительную субсидию в развитие предприятия в размере 45 млрд рублей.

В результате реализации всех мероприятий будет создано 1500 высокотехнологичных рабочих мест. Примечательно, что «Эндофарм» будет строить жилье для своих сотрудников. Кроме того, прорабатывается вопрос организации швейного производства на базе цехов по производству медицинских масок.

На территории уже функционирующих участков филиала «Эндофарма» в Почепском районе выращивают разрешенные сорта опийного мака с заданными характеристиками. Данное сырье в том числе необходимо для получения стратегически важных фармсубстанций.

gxpnews