Renewal запустила новую линию по производству ЛП в форме спрея

Новосибирская фармкомпания Renewal («ПФК Обновление») запустила новую линию по производству жидких лекарственных форм – спреев, растворов для внутреннего и наружного применения. Годовой объем производства составит 21 млн упаковок, сообщает РИА Новости.

Уже налажен выпуск перекиси водорода и хлоргексидина во флаконах объемом 100 мл. До конца 2023 года начнется выпуск следующих назальных лекарств в форме спрея: «Ринделит окси» (оксиметазолин), «Кватран ксило» (ксилометазолин + морская вода), «Кватран пантенол» (ксилометазолин + декспантенол), «Нафтизин Реневал», «Мометазон».

По словам исполнительного директора Renewal Владимира Гречкина, производство на новом участке организовано с акцентом на минимальное «соприкосновение» лекарств с окружающей средой.

«Растворы поступают из реактора в машины розлива по закрытым продуктовым линиям, а высокая скорость наполнения сводит к минимуму воздействие окружающей среды на продукт. Это дает возможность производства светочувствительных и термолабильных лекарственных препаратов», – пояснил он.

На данный момент в лекарственный портфель компании входит более 220 препаратов различных терапевтических групп. В начале 2023 года Renewal объявила о планах по увеличению объема производства в полтора раза за счет запуска новой инфраструктуры.

gxpnews