Исследование: 75% фармкомпаний стали дольше закрывать вакантные позиции

Большинство компаний фармацевтической индустрии (75%) стали дольше закрывать вакантные позиции. Об этом свидетельствуют результаты исследования рекрутинговой компании Antal Talent, предоставленные GxP News. В настоящее время 43% компаний ищут сотрудников среднего менеджмента от четырех до шести месяцев, 40% – от месяца до трех. Менее чем за месяц закрыть позиции удается лишь 7% нанимателей, у 10% на поиск уходит более полугода.

В большинстве случаев вакантные позиции в компаниях возникают «на замену» (56% компаний), хотя есть ряд производителей, которые запускают новые направления и планируют расширение штата: в августе 2023 года 35% опрошенных компаний заявили о планах по увеличению числа сотрудников.

«Можем отметить, что практически все компании, нанимающие сотрудников в данный момент в секторе здравоохранения, усиливают свои Sales & Marketing направления. Так, невероятно высок спрос на медицинских представителей, особенно в московском регионе – одновременно сотрудников ищут более 50 компаний. В целом фармацевтический рынок восстановился от ключевых потрясений и наращивает свою активность в расширении штата и поиске сотрудников», – сообщила GxP News руководитель сектора Healthcare компании Antal Talent Наргиз Гущина.

Так, согласно данным исследования, 87% компаний планируют до конца года найти специалистов в сфере продаж, 42% компаний – в сфере маркетинга, 20% – в сфере производства. Наименее востребованными специалистами в 2023 году для фармотрасли являются админы и юристы.

В целях удержания сотрудников компании по-прежнему активно используют инструмент контроффера. В 60% случаев работник соглашается на предложение действующего работодателя и остается в компании, говорится в исследовании. Помимо этого, подавляющее большинство компаний индустрии (90%) повысили в этом году заработные платы своим сотрудникам, 70% из них на 4-9%. Вместе с тем соискатели в среднем повысили свои зарплатные ожидания на 16-20% к текущему уровню оклада.

gxpnews