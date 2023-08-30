DSM Group: аптечные продажи косметики в 2023 году снизились до минимума

Аптечные продажи косметики в натуральном выражении в 2023 году показывают наименьшие за последние годы значения. Так, за семь месяцев текущего года в этой категории было реализовано 84,2 млн упаковок, тогда как в прошлом году за тот же период продали порядка 89,4 млн. Об этом GxP News сообщили в аналитической компании DSM Group.

Согласно данным компании, наибольшие показатели продаж аптечной косметики за последнее время были зафиксированы в 2018 году (197,4 млн упаковок), наименьшие – в 2022 году (148,9 млн). Примечательно, что количество продаж в натуральном выражении постоянно снижалось на протяжении последних шести лет. В целом рынок за это время потерял в натуральном выражении около 27%.

При этом в денежном выражении продажи аптечной косметики в 2022 году показали рост. Так, при наименьшем за последние годы количестве проданных упаковок аптеки получили за эту категорию товара более 50,6 млрд рублей. Для сравнения: в 2018 году на косметике аптеки заработали 46 млрд рублей.

Аптечные продажи косметики

2018 2019 2020 2021 2022 Объем, млрд рублей 46 46,8 44,3 45,3 50,6 Объем, млн упаковок 197,4 190,9 172,8 162,1 148,9

Источник: DSM Group

Эта же тенденция характерна и для текущего года, показывают данные DSM Group. Так, на приобретение 84,2 млн упаковок россияне потратили за семь месяцев 2023 года 28,2 млрд рублей. То есть в среднем около 335 рублей за одну упаковку. В 2018 году на одну упаковку у россиян уходило порядка 231 рубля – на 45% меньше.

Снижение продаж как раз обусловлено ростом стоимости, сообщал ранее «Ведомостям» генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. Об этом же говорил и генеральный директор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, стоимость аптечной косметики с 2022 года выросла в среднем на 25-30%.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что российская косметическая и парфюмерная продукция имеют серьезный потенциал в замещении западной. По его словам, большинство отечественных предприятий готовы наращивать производство.

gxpnews