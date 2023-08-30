DSM Group: аптечные продажи косметики в 2023 году снизились до минимума

Аптечные продажи косметики в натуральном выражении в 2023 году показывают наименьшие за последние годы значения. Так, за семь месяцев текущего года в этой категории было реализовано 84,2 млн упаковок, тогда как в прошлом году за тот же период продали порядка 89,4 млн. Об этом GxP News сообщили в аналитической компании DSM Group.
Согласно данным компании, наибольшие показатели продаж аптечной косметики за последнее время были зафиксированы в 2018 году (197,4 млн упаковок), наименьшие – в 2022 году (148,9 млн). Примечательно, что количество продаж в натуральном выражении постоянно снижалось на протяжении последних шести лет. В целом рынок за это время потерял в натуральном выражении около 27%.
При этом в денежном выражении продажи аптечной косметики в 2022 году показали рост. Так, при наименьшем за последние годы количестве проданных упаковок аптеки получили за эту категорию товара более 50,6 млрд рублей. Для сравнения: в 2018 году на косметике аптеки заработали 46 млрд рублей.
Аптечные продажи косметики
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|Объем, млрд рублей
|46
|46,8
|44,3
|45,3
|50,6
|Объем, млн упаковок
|197,4
|190,9
|172,8
|162,1
|148,9
Источник: DSM Group
Эта же тенденция характерна и для текущего года, показывают данные DSM Group. Так, на приобретение 84,2 млн упаковок россияне потратили за семь месяцев 2023 года 28,2 млрд рублей. То есть в среднем около 335 рублей за одну упаковку. В 2018 году на одну упаковку у россиян уходило порядка 231 рубля – на 45% меньше.
Снижение продаж как раз обусловлено ростом стоимости, сообщал ранее «Ведомостям» генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. Об этом же говорил и генеральный директор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, стоимость аптечной косметики с 2022 года выросла в среднем на 25-30%.
Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что российская косметическая и парфюмерная продукция имеют серьезный потенциал в замещении западной. По его словам, большинство отечественных предприятий готовы наращивать производство.