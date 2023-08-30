В России на 17% возросло производство БАД

По данным Росстата, в России растет производство биологически активных добавок к пище (БАД). Так, за семь месяцев 2023 года было произведено около 12,2 тысячи тонн этой продукции, что на 17,1% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным издания, наращивание отечественного производства биодобавок связано со снижением объема импорта такой продукции в Россию. По оценкам BusinesStat, в прошлом году в нашу страну поставили на 20,3% меньше БАД, чем годом ранее. Значительнее других сократили поставки Германия (на 9 млн упаковок), Литва (на 8,3 млн) и Нидерланды (на 4 млн упаковок).

Наиболее крупными отечественными производителями БАД являются «Эвалар», «Отисифарм», «Аквион», «Нижфарм», «Алтайвитамины», «Марбиофарм», «Фармстандарт-УфаВИТА», «Юнифарм».

При этом, по данным Национального союза защиты прав потребителей, значительную долю рынка БАД занимает контрафакт. Под эгидой борьбы с этим явлением в мае 2023 года организация выступила с инициативой ввести заградительные пошлины 220% на ввоз биодобавок из недружественных стран, однако власти не поддержали эту инициативу.

gxpnews