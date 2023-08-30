Компания «Сотекс» расширила линейку БАД «КомплигамВ»

В рамках развития продуктового портфеля компании «Сотекс» состоялся релонч БАД «КомплигамB комплекс»*. Он представляет собой сочетание 11 взаимодополняющих витаминов группы B, действие которых направлено на поддержание здоровья нервной системы.

Как отмечают научные исследования, среди взрослого населения часто отмечаются сочетанные полигиповитаминозы витаминов группы B, что является неблагоприятным фоном для развития болезней нервной системы.

Полигиповитаминозы витаминов группы B в основном связаны с неправильным образом жизни, с несбалансированным питанием или с повышенными нагрузками и стрессами. Так, в исследованиях отмечается, что неумеренное употребление кофе, чая, сахара, мучных изделий, алкоголя, а также курение часто приводит к дефицитарным состояниям витаминов группы В. На начальных стадиях дефицит может проявиться слабостью, усталостью, снижением памяти и внимания. Очень важно своевременно скорректировать факторы риска, а для динамичного восполнения дефицита рационально использовать БАД «КомплигамB комплекс»*.

«КомплигамB комплекс»* уже появился в аптеках, а с сентября планируется продвижение среди научного медицинского сообщества, сообщили в «Сотексе».

«Появление «КомплигамВ комплекса»*, безусловно, расширит возможности лечения заболеваний нервной системы, а продукт займет свое место на рынке», — заключили в компании.

* БАД. Не является лекарством.

gxpnews