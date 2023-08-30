В России предложили расширить сеть круглосуточных аптек

На портале для размещения общественных инициатив граждан РФ появилось предложение об увеличении сети круглосуточных аптек. По мнению авторов инициативы, точки бесперебойной продажи лекарств должны присутствовать в каждом населенном пункте с 3-5 тысячами жителей.

Среди перспектив, помимо повышения доступности лекарств, названо снижение нагрузки на бригады скорой помощи, а также развитие бизнеса и создание новых рабочих мест.

Минздраву РФ “и иным заинтересованным федеральным органам исполнительной власти” предлагается разработать и ввести в действие законопроект, который бы обеспечил законодательное регулирование работы круглосуточных дежурных аптек. Для этого потребуется, в частности, ведение специального реестра, считают авторы инициативы.

Ранее в августе сотрудники НИУ ВШЭ обнародовали результат своего исследования, проведенного по данным, собранным в рамках проекта Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения в период между 2006 и 2019 годами. Выяснилось, что более чем в 60% случаев россияне выбирают самолечение вместо обращения к врачу, и одной из причин такого поведения эксперты назвали доступность лекарств.

gxpnews