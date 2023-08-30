ФАС согласовала цены на второй российский дженерик с МНН лапатиниб

ФАС России согласовала цены на лекарственный препарат «Лапатиниб-Промомед» – это второй дженерик с действующим веществом лапатиниб. Упаковка из 140 таблеток будет стоить на 50% меньше референтного препарата иностранного производства «Тайверб» (53 545 рублей против 107 090 рублей), говорится в телеграм-канале ведомства.

«По закону после регистрации цен на второй отечественный дженерик зарегистрированные цены на первый, в данном случае «Лапатиниб-Химрар», должны быть снижены более чем на 15%. Ведомство направит соответствующее уведомление фармпроизводителю», – отмечается в сообщении.

Препараты на основе лапатиниба относятся к группе противоопухолевых средств. В частности, его применяют для лечения рака молочной железы.

Ранее в августе ФАС согласовала стоимость первого отечественного дженерика с МНН солифенацин – «Солифенацин Канон». Цена составила 760,96 рубля, что ниже на 15% по сравнению с оригинальным «Везикаром» от Astellas.

gxpnews