Минфин пересмотрит условия льготы по НДС для медизделий

Законопроект предполагает поправки в статью 149 НК РФ, которая регламентирует применение льготной ставки по НДС. В случае медизделий основанием для льготы станет предоставление регудостоверения производителем или поставщиком в ФНС.

В случае если в регистрационном удостоверении будут перечислены составные части и принадлежности, то льгота будет применяться только при продаже полного изделия, состоящего из всех составных частей и принадлежностей. Она не будет работать при реализации отдельных частей и принадлежностей медицинского изделия.

Помимо этого, применение льгот будет увязано с выполнением условий, которое впоследствии определит Правительство РФ отдельным документом.

Поправки призваны уравнять в правах российских и иностранных производителей медтехники. Последние, пользуясь льготами, возвращают часть НДС при поставке в Россию своего оборудования, а отечественные поставщики вынуждены полностью уплачивать НДС при покупке комплектующих и запчастей для сборки российского оборудования, что отражается на конечной стоимости и ставит предприятия в неравные конкурентные условия с зарубежными вендорами.

Регуляторика НДС одна из самых болезненных для отечественных производителей медизделий. В июле 2020 года Правительство России обязало Минздрав, Минпромторг и Федеральную таможенную службу ежегодно пересматривать перечень медицинских изделий, освобожденных или не облагающихся НДС, в срок до 15 февраля проводя анализ применения перечня, а затем при необходимости вносить предложение о его корректировке.

Последний раз поправки в перечень вносились в декабре 2022 года, когда правительство пересмотрело порядок освобождения от НДС специальных средств для самообслуживания и ухода за инвалидами при ввозе и реализации в РФ.