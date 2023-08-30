В первом полугодии в продаже появилось 16 новых препаратов

На российском фармрынке в первом полугодии 2023 года было представлено 16 новых МНН. Объем продаж препаратов, лонч которых прошел в этот период, составил почти 182 млн руб. Было реализовано более 33 тыс. упаковок новых, ранее не представленных на рынке лекарств.
С января по июнь текущего года было 16 лончей препаратов, зарегистрированных на территории России. Все новые лекарства в первом полугодии реализованы в разных сегментах рынка. Больше всего новинок пришлось на розничный рынок (11 препаратов). В госзакупках представлено семь новых препаратов, среди них противоопухолевые, антибактериальные, противовирусные средства, а также один препарат для лечения ВИЧ-инфекции и лекарство для терапии лепроматозной лепры. «ФВ» проанализировал фармрынок новых препаратов по данным AlphaRM.
Госзакупки лидируют в рублях – 84,2%, доля аптек – 15,8%. Наибольшая доля в госзакупках пришлась на госпитальный сегмент — 44%, закупки по госпрограммам (целевой сегмент) заняли среди лончей 23,1%, региональная льгота — 17,1%.
В натуральном выражении иная картина. Розничные продажи новых препаратов занимают 59,8%. В госзакупках на целевой сегмент пришлось 20,5%, на ЛПУ — 19,5%. Региональная льгота в упаковках составляет не более 0,3% — это объясняется высокой стоимостью препаратов в сегменте.
Разброс цен среди появившихся препаратов весьма существенен — от 112 руб. до 749 тыс. руб. за упаковку.
Источник: Источник: AlphaRM, расчеты ФВ
Новинки на рынке
Основная часть презентованных лекарств были зарегистрированы в прошлом году, некоторые — в 2021 году, есть и такие, которые получили одобрение в начале текущего года (табл. 1).
|Лончи (МНН) в первом полугодии 2023 года на фармрынке России*
|МНН
|Торговое наименование
|Корпорация
|Сегмент
|Показания
|Дата регистрации В ГРЛС
|Страна держателя или владельца регистрационного удостоверения лекарственного препарата
|АТС группа 2-го уровня
|Уникальность действующих веществ и присутствие их в ГРЛС, ранее
|Трастузумаб дерукстекан
|Энхерту
|АстраЗенека
|ЛПУ, аптечный рынок, региональная льгота
|HER2-положительный рак молочной железы
|21.09.2022
|Великобритания
|L01—противоопухолевые препараты
|уникальное МНН
|Тенофовир+Элсульфавирин+Эмтрицитабин
|Элпида комби
|ХимРар
|ЛПУ, целевой сегмент
|ВИЧ-инфекция
|22.04.2022
|Россия
|J05 —противовирусные препараты системного действия
|впервые в комбинации
|Энтректиниб
|Розлитрек
|Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд
|Аптечный рынок, региональная льгота
|Солидные опухоли, НМРЛ
|10.11.2022
|Швейцария
|L01 —противоопухолевые препараты
|уникальное МНН
|Лидокаин+Тинидазол+Тиоконазол
|Гайномакс плюс
|Ацино Фарма АГ
|Аптечный рынок
|Гинекологические заболевания (вагинит)
|17.01.2022
|Турция
|G01 —антисептики и противомикробные препараты для лечения гинекологических заболеваний
|впервые в комбинации
|Ларотректиниб
|Витракви
|Байер Групп
|региональная льгота
|Солидные опухоли при выявлении специфического генетического признака
|06.06.2022
|Германия
|L01 —противоопухолевые препараты
|уникальное МНН
|Аторвастатин+Эзетимиб
|Торвазин плюс
|Сервье
|Аптечный рынок
|Гиполипидемическое средство
|01.06.2022
|Венгрия
|C10 —гиполипидемические препараты
|впервые в комбинации
|Сульбактам
|Сульбактам
|Тех-Фарм
|ЛПУ
|Применяется в сочетании с бета-лактамным антибиотиком
|15.08.2022
|Россия
|J01 —антибактериальныепрепаратысистемного действия
|действующее вещество ранее присутствовало в ГРЛС в комбинации
|Сульбактам-джиэфси
|ДЖИЭФСИ
|ЛПУ
|Применяется в сочетании с бета-лактамным антибиотиком
|03.02.2023
|Россия
|J01 —антибактериальныепрепаратысистемного действия
|действующее вещество ранее присутствовало в ГРЛС в комбинации
|Дорзоламид+Латанопрост
|Дорзопрост
|Ромфарм Компани
|Аптечный рынок
|Глаукома
|21.10.2022
|Румыния
|S01 —препараты для лечения заболеваний глаз
|впервые в комбинации
|Будесонид+Гликопиррония бромид+Формотерол
|Брезтри аэросфера
|АстраЗенека
|Аптечный рынок
|Обструктивные заболевания дыхательных путей
|19.09.2022
|Швеция
|R03 —препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей
|впервые в комбинации
|Клофазимин
|Клофазимин
|ФармКонцепт
|ЛПУ
|Лепроматозная лепра
|24.01.2023
|Россия
|J04 —препараты активные в отношении микобактерий
|уникальное МНН
|Отилония бромид
|Спазмомен
|Менарини
|Аптечный рынок
|Спастические состояния, дискинезии (по гиперкинетическому типу) органов ЖКТ
|12.08.2010
|Италия
|A03 —препараты для лечения функциональных расстройств ЖКТ
|уникальное МНН
|Левоментола раствор в ментил изовалерате+Фенобарбитал+Этилбромизовалерианат
|Корвалол-экстра
|Усолье-сибирский химфармзавод
|Аптечный рынок
|Заболевания сердца
|30.09.2021
|Россия
|C01 —препараты для лечения заболеваний сердца
|впервые в комбинации
|Беклометазон+Гликопиррония бромид+Формотерол
|Тримбоу
|Кьези
|Аптечный рынок
|Обструктивные заболевания дыхательных путей
|09.04.2021
|Италия
|R03 —препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей
|впервые в комбинации
|Ксилометазолин+Натрия гиалуронат
|Риномарис Адванс
|Ядран
|Аптечный рынок
|Противоконгестивное средство при заболеваниях носа
|01.09.2022
|Хорватия
|R01 —назальные препараты
|впервые в комбинации
|Онделопран
|Ардалева
|Р-фарм
|Аптечный рынок
|Алкогольная зависимость
|09.06.2022
|Россия
|N07 —препараты для лечения заболеваний нервной системы другие
|уникальное МНН
|Нирматрелвир
|Нирматрелвир пск
|Рус Биофарм
|ЛПУ
|COVID-19
|29.06.2022
|Россия
|J05 —противовирусные препараты системного действия
|уникальное МНН
|Источник: AlphaRM, ГРЛС, расчеты ФВ
*Анализировались только зарегистрированные в РФ препараты.
В конце сентября 2022 года компания AstraZeneca объявила о регистрации в России препарата «Энхерту» (МНН трастузумаб дерукстекан) для терапии HER2-положительного рака молочной железы у взрослых. Бренд «Энхерту» занимает более 48% в общем объеме стоимостных продаж лончей. Основной канал реализации препарата — лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ), 81,7% от всего объема рынка данного лекарства (табл. 2).
Вторую позицию в рейтинге занимает торговая марка «Элпида комби» (МНН тенофовир+элсульфавирин+эмтрицитабин) для лечения пациентов с ВИЧ. Доля в общем объеме новинок данного бренда — 25,6%. Держателем регудостоверения на лекарство указано ООО «Элпида», компания-производитель «ХимРар». Основная доля «Элпида комби» (90,3%) была реализована в целевом сегменте.
Тройку лидеров среди лончей замыкает противоопухолевый препарат «Розлитрек» (МНН энтректиниб). В первый год существования на российском фармрынке почти весь объем препарата «Розлитрек» был реализован в региональной льготе (98,5%), доля среди всех новинок составила 11,8%. Препарат показан в виде монотерапии взрослым и детям от 12 лет с солидными опухолями, экспрессирующими слитный ген NTRK, а также показан к применению у взрослых с ROS1-положительным распространенным немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ).
Еще один противоопухолевый препарат вышел в текущем году на российский рынок — «Витракви» (МНН ларотректиниб). Минздрав одобрил препарат в июне 2022 года. «Витракви» среди представленных лончей наиболее дорогостоящий. В среднем одну упаковку препарата для нужд региональных льготников закупали по цене 749 тыс. руб. Ларотректиниб в 2021 году был включен в перечень лекарственных препаратов, закупаемых фондом «Круг добра».
Среди лончей есть препараты, которые в первом полугодии текущего года реализовались только через аптеки. К ним относятся «Гайномакс плюс», «Торвазин плюс», «Дорзопрост», «Брезтри аэросфера». Все перечисленные препараты содержат действующие вещества, ранее присутствовавшие на фармрынке в виде монопрепаратов, либо в других комбинациях, но впервые в представленных комбинациях. К примеру, у компании Acino Pharma в России ранее был одобрен препарат для лечения гинекологических заболеваний «Гайномакс» с МНН тинидазол+тиоконазол (суппозитории). В начале 2022 года Минздрав одобрил новую комбинацию действующих веществ лидокаин+тинидазол+тиоконазол . Через год препарат вышел на розничный рынок с торговым наименованием «Гайномакс плюс». Подобная история с препаратом «Торвазин плюс» — новое лекарство состоит из комбинации двух гиполипидемических средств аторвастатин+эзетимиб. Оба действующих вещества по отдельности или в других комбинациях давно зарегистрированы в стране.
|ТОР10 лончей по доле продаж на фармрынке в стоимостном выражении в первом полугодии 2023 года, %
|Рейтинг
|Бренд
|Корпорация
|Основной канал реализации
|Доля препарата в основном канале реализации
|Доля в общем объеме продаж новых препаратов
|1
|Энхерту
|AstraZeneca
|ЛПУ
|81,7
|48,6
|2
|Элпида комби
|ХимРар
|Целевой сегмент
|90,3
|25,6
|3
|Розлитрек
|Roche
|Региональная льгота
|98,5
|11,8
|4
|Гайномакс плюс
|Acino Pharma
|Аптечный сегмент
|100,0
|5,1
|5
|Витракви
|Bayer
|Региональная льгота
|100,0
|2,5
|6
|Торвазин плюс
|Servier
|Аптечный сегмент
|100,0
|1,4
|7
|Сульбактам
|Тех-Фарм
|ЛПУ
|100
|1,3
|8
|Дорзопрост
|Rompharm Company
|Аптечный сегмент
|100,0
|1,1
|9
|Брезтри аэросфера
|AstraZeneca
|Аптечный сегмент
|100,0
|1,1
|10
|Клофазимин
|ФармКонцепт
|ЛПУ
|89,97
|0,6
|Источник: AlphaRM, расчеты ФВ
Компании с новинками
Лидером ТОР5 корпораций по продажам лончей стала AstraZeneca — компания занимает почти половину стоимостного объема (49,7%) всех новых лекарств в анализируемый период. В отличие от остальных компаний она представила два новых препарата: «Энхерту» (МНН трастузумаб дерукстекан) и «Брезтри аэросфера» (МНН будесонид+гликопиррония бромид+формотерол). Эти две новинки вышли как в госзакупки (ЛПУ, региональная льгота), так и в аптеки.
Остальные 15 компаний представили по одному лончу. Отечественный производитель «ХимРар» вывел на рынок новый комбинированный противовирусный препарат для лечения ВИЧ-инфекции «Элпида комби» (МНН тенофовир+элсульфавирин+эмтрицитабин). В 2022 году препарат был зарегистрирован, а затем включен в Перечень ЖНВЛП. В первом полугодии текущего года были осуществлены закупки лекарства «Элпида комби» в целевом сегменте и для нужд ЛПУ. Среди лончей компания «ХимРар» занимает 25,6% в рублях. На третьей позиции рейтинга компания Roche с противоопухолевым препаратом «Розлитрек» (МНН энтректиниб).
В натуральных показателях на рынке лончей лидирует следующая тройка компаний: «ХимРар», Acino Pharma и «Усолье-сибирский химфармзавод». Последняя в списке компания зарегистрировала торговое наименование «Корвалол-экстра». В состав препарата помимо традиционных действующих веществ входит левоментола раствор в ментилизовалерате («Валидол»). Выпускается «Корвалол-экстра» в виде капель для приема внутрь.
Источник: AlphaRM, расчеты ФВ
Фото: freepik.com
Вероника Догузова
pharmvestnik