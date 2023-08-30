В первом полугодии в продаже появилось 16 новых препаратов

На российском фармрынке в первом полугодии 2023 года было представлено 16 новых МНН. Объем продаж препаратов, лонч которых прошел в этот период, составил почти 182 млн руб. Было реализовано более 33 тыс. упаковок новых, ранее не представленных на рынке лекарств.

С января по июнь текущего года было 16 лончей препаратов, зарегистрированных на территории России. Все новые лекарства в первом полугодии реализованы в разных сегментах рынка. Больше всего новинок пришлось на розничный рынок (11 препаратов). В госзакупках представлено семь новых препаратов, среди них противоопухолевые, антибактериальные, противовирусные средства, а также один препарат для лечения ВИЧ-инфекции и лекарство для терапии лепроматозной лепры. «ФВ» проанализировал фармрынок новых препаратов по данным AlphaRM.

Госзакупки лидируют в рублях – 84,2%, доля аптек – 15,8%. Наибольшая доля в госзакупках пришлась на госпитальный сегмент — 44%, закупки по госпрограммам (целевой сегмент) заняли среди лончей 23,1%, региональная льгота — 17,1%.

В натуральном выражении иная картина. Розничные продажи новых препаратов занимают 59,8%. В госзакупках на целевой сегмент пришлось 20,5%, на ЛПУ — 19,5%. Региональная льгота в упаковках составляет не более 0,3% — это объясняется высокой стоимостью препаратов в сегменте.

Разброс цен среди появившихся препаратов весьма существенен — от 112 руб. до 749 тыс. руб. за упаковку.

Источник: Источник: AlphaRM, расчеты ФВ

Новинки на рынке

Основная часть презентованных лекарств были зарегистрированы в прошлом году, некоторые — в 2021 году, есть и такие, которые получили одобрение в начале текущего года (табл. 1).

Лончи (МНН) в первом полугодии 2023 года на фармрынке России* МНН Торговое наименование Корпорация Сегмент Показания Дата регистрации В ГРЛС Страна держателя или владельца регистрационного удостоверения лекарственного препарата АТС группа 2-го уровня Уникальность действующих веществ и присутствие их в ГРЛС, ранее Трастузумаб дерукстекан Энхерту АстраЗенека ЛПУ, аптечный рынок, региональная льгота HER2-положительный рак молочной железы 21.09.2022 Великобритания L01—противоопухолевые препараты уникальное МНН Тенофовир+Элсульфавирин+Эмтрицитабин Элпида комби ХимРар ЛПУ, целевой сегмент ВИЧ-инфекция 22.04.2022 Россия J05 —противовирусные препараты системного действия впервые в комбинации Энтректиниб Розлитрек Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд Аптечный рынок, региональная льгота Солидные опухоли, НМРЛ 10.11.2022 Швейцария L01 —противоопухолевые препараты уникальное МНН Лидокаин+Тинидазол+Тиоконазол Гайномакс плюс Ацино Фарма АГ Аптечный рынок Гинекологические заболевания (вагинит) 17.01.2022 Турция G01 —антисептики и противомикробные препараты для лечения гинекологических заболеваний впервые в комбинации Ларотректиниб Витракви Байер Групп региональная льгота Солидные опухоли при выявлении специфического генетического признака 06.06.2022 Германия L01 —противоопухолевые препараты уникальное МНН Аторвастатин+Эзетимиб Торвазин плюс Сервье Аптечный рынок Гиполипидемическое средство 01.06.2022 Венгрия C10 —гиполипидемические препараты впервые в комбинации Сульбактам Сульбактам Тех-Фарм ЛПУ Применяется в сочетании с бета-лактамным антибиотиком 15.08.2022 Россия J01 —антибактериальныепрепаратысистемного действия действующее вещество ранее присутствовало в ГРЛС в комбинации Сульбактам-джиэфси ДЖИЭФСИ ЛПУ Применяется в сочетании с бета-лактамным антибиотиком 03.02.2023 Россия J01 —антибактериальныепрепаратысистемного действия действующее вещество ранее присутствовало в ГРЛС в комбинации Дорзоламид+Латанопрост Дорзопрост Ромфарм Компани Аптечный рынок Глаукома 21.10.2022 Румыния S01 —препараты для лечения заболеваний глаз впервые в комбинации Будесонид+Гликопиррония бромид+Формотерол Брезтри аэросфера АстраЗенека Аптечный рынок Обструктивные заболевания дыхательных путей 19.09.2022 Швеция R03 —препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей впервые в комбинации Клофазимин Клофазимин ФармКонцепт ЛПУ Лепроматозная лепра 24.01.2023 Россия J04 —препараты активные в отношении микобактерий уникальное МНН Отилония бромид Спазмомен Менарини Аптечный рынок Спастические состояния, дискинезии (по гиперкинетическому типу) органов ЖКТ 12.08.2010 Италия A03 —препараты для лечения функциональных расстройств ЖКТ уникальное МНН Левоментола раствор в ментил изовалерате+Фенобарбитал+Этилбромизовалерианат Корвалол-экстра Усолье-сибирский химфармзавод Аптечный рынок Заболевания сердца 30.09.2021 Россия C01 —препараты для лечения заболеваний сердца впервые в комбинации Беклометазон+Гликопиррония бромид+Формотерол Тримбоу Кьези Аптечный рынок Обструктивные заболевания дыхательных путей 09.04.2021 Италия R03 —препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей впервые в комбинации Ксилометазолин+Натрия гиалуронат Риномарис Адванс Ядран Аптечный рынок Противоконгестивное средство при заболеваниях носа 01.09.2022 Хорватия R01 —назальные препараты впервые в комбинации Онделопран Ардалева Р-фарм Аптечный рынок Алкогольная зависимость 09.06.2022 Россия N07 —препараты для лечения заболеваний нервной системы другие уникальное МНН Нирматрелвир Нирматрелвир пск Рус Биофарм ЛПУ COVID-19 29.06.2022 Россия J05 —противовирусные препараты системного действия уникальное МНН Источник: AlphaRM, ГРЛС, расчеты ФВ

*Анализировались только зарегистрированные в РФ препараты.

В конце сентября 2022 года компания AstraZeneca объявила о регистрации в России препарата «Энхерту» (МНН трастузумаб дерукстекан) для терапии HER2-положительного рака молочной железы у взрослых. Бренд «Энхерту» занимает более 48% в общем объеме стоимостных продаж лончей. Основной канал реализации препарата — лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ), 81,7% от всего объема рынка данного лекарства (табл. 2).

Вторую позицию в рейтинге занимает торговая марка «Элпида комби» (МНН тенофовир+элсульфавирин+эмтрицитабин) для лечения пациентов с ВИЧ. Доля в общем объеме новинок данного бренда — 25,6%. Держателем регудостоверения на лекарство указано ООО «Элпида», компания-производитель «ХимРар». Основная доля «Элпида комби» (90,3%) была реализована в целевом сегменте.

Тройку лидеров среди лончей замыкает противоопухолевый препарат «Розлитрек» (МНН энтректиниб). В первый год существования на российском фармрынке почти весь объем препарата «Розлитрек» был реализован в региональной льготе (98,5%), доля среди всех новинок составила 11,8%. Препарат показан в виде монотерапии взрослым и детям от 12 лет с солидными опухолями, экспрессирующими слитный ген NTRK, а также показан к применению у взрослых с ROS1-положительным распространенным немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ).

Еще один противоопухолевый препарат вышел в текущем году на российский рынок — «Витракви» (МНН ларотректиниб). Минздрав одобрил препарат в июне 2022 года. «Витракви» среди представленных лончей наиболее дорогостоящий. В среднем одну упаковку препарата для нужд региональных льготников закупали по цене 749 тыс. руб. Ларотректиниб в 2021 году был включен в перечень лекарственных препаратов, закупаемых фондом «Круг добра».

Среди лончей есть препараты, которые в первом полугодии текущего года реализовались только через аптеки. К ним относятся «Гайномакс плюс», «Торвазин плюс», «Дорзопрост», «Брезтри аэросфера». Все перечисленные препараты содержат действующие вещества, ранее присутствовавшие на фармрынке в виде монопрепаратов, либо в других комбинациях, но впервые в представленных комбинациях. К примеру, у компании Acino Pharma в России ранее был одобрен препарат для лечения гинекологических заболеваний «Гайномакс» с МНН тинидазол+тиоконазол (суппозитории). В начале 2022 года Минздрав одобрил новую комбинацию действующих веществ лидокаин+тинидазол+тиоконазол . Через год препарат вышел на розничный рынок с торговым наименованием «Гайномакс плюс». Подобная история с препаратом «Торвазин плюс» — новое лекарство состоит из комбинации двух гиполипидемических средств аторвастатин+эзетимиб. Оба действующих вещества по отдельности или в других комбинациях давно зарегистрированы в стране.

ТОР10 лончей по доле продаж на фармрынке в стоимостном выражении в первом полугодии 2023 года, % Рейтинг Бренд Корпорация Основной канал реализации Доля препарата в основном канале реализации Доля в общем объеме продаж новых препаратов 1 Энхерту AstraZeneca ЛПУ 81,7 48,6 2 Элпида комби ХимРар Целевой сегмент 90,3 25,6 3 Розлитрек Roche Региональная льгота 98,5 11,8 4 Гайномакс плюс Acino Pharma Аптечный сегмент 100,0 5,1 5 Витракви Bayer Региональная льгота 100,0 2,5 6 Торвазин плюс Servier Аптечный сегмент 100,0 1,4 7 Сульбактам Тех-Фарм ЛПУ 100 1,3 8 Дорзопрост Rompharm Company Аптечный сегмент 100,0 1,1 9 Брезтри аэросфера AstraZeneca Аптечный сегмент 100,0 1,1 10 Клофазимин ФармКонцепт ЛПУ 89,97 0,6 Источник: AlphaRM, расчеты ФВ

Компании с новинками

Лидером ТОР5 корпораций по продажам лончей стала AstraZeneca — компания занимает почти половину стоимостного объема (49,7%) всех новых лекарств в анализируемый период. В отличие от остальных компаний она представила два новых препарата: «Энхерту» (МНН трастузумаб дерукстекан) и «Брезтри аэросфера» (МНН будесонид+гликопиррония бромид+формотерол). Эти две новинки вышли как в госзакупки (ЛПУ, региональная льгота), так и в аптеки.

Остальные 15 компаний представили по одному лончу. Отечественный производитель «ХимРар» вывел на рынок новый комбинированный противовирусный препарат для лечения ВИЧ-инфекции «Элпида комби» (МНН тенофовир+элсульфавирин+эмтрицитабин). В 2022 году препарат был зарегистрирован, а затем включен в Перечень ЖНВЛП. В первом полугодии текущего года были осуществлены закупки лекарства «Элпида комби» в целевом сегменте и для нужд ЛПУ. Среди лончей компания «ХимРар» занимает 25,6% в рублях. На третьей позиции рейтинга компания Roche с противоопухолевым препаратом «Розлитрек» (МНН энтректиниб).

В натуральных показателях на рынке лончей лидирует следующая тройка компаний: «ХимРар», Acino Pharma и «Усолье-сибирский химфармзавод». Последняя в списке компания зарегистрировала торговое наименование «Корвалол-экстра». В состав препарата помимо традиционных действующих веществ входит левоментола раствор в ментилизовалерате («Валидол»). Выпускается «Корвалол-экстра» в виде капель для приема внутрь.

Источник: AlphaRM, расчеты ФВ

Фото: freepik.com

Вероника Догузова

pharmvestnik