В Рязани возбудили уголовные дела за подкуп поставщиком чиновника Минздрава

В Рязанской области возбудили еще два уголовных дела за взятку сотруднику Минздрава. Он должен был содействовать в заключении госконтрактов на поставку медицинского оборудования. Сумма взятки составила почти 1 млн руб.

Следственный комитет по Рязанской области возбудил уголовные дела за незаконную передачу и получение сотрудником контрактной службы денежных средств в крупном размере (п.«б» ч.2 ст.200.5 УК РФ и п.«в» ч.5 ст.200.5 УК РФ). Под подозрением оказались руководитель коммерческой организации и бывший сотрудник регионального Минздрава. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа. Их имена и название компании не уточняются.

По данным следствия, с января 2018 года по декабрь 2021 года чиновник получил от представителей коммерческих организаций денежные средства за содействие в заключении контрактов на поставку медоборудования и расходных материалов. Сумма взятки составила 960 тыс. руб.