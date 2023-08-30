Препарат Bayer против болезни Паркинсона показал хорошие результаты в ходе I фазы испытаний Фармацевтам разрешат аккредитацию на основании аттестации для получения квалификации » Эксперты фармотрасли обсудят ключевые сценарии развития бизнеса 21—22 сентября в Сочи состоится конференция «Фарма в реактивном режиме. Ключевые сценарии развития отрасли». В конференции примут участие аптечные сети, производители, аналитики, депутаты Госдумы. «Фармацевтический вестник» проводит осеннюю конференцию для представителей фармацевтической отрасли. В ходе двухдневной работы будут представлены ключевые сценарии развития бизнеса на ближайшее будущее. Главные темы деловой программы: Развитие инноваций в ускоренном режиме;

Первые результаты эксперимента по дистанционной торговле Rx-препаратами;

Ужесточение контроля за отпуском аптеками рецептурных препаратов;

Создание единых стандартов лекарственного обеспечения;

Возрождение производственных аптек;

Главные моменты процесса запуска маркировки БАД. Также будет представлен самый полный аналитический отчет о состоянии фармацевтического рынка. В конференции примут участие главы профессиональных ассоциаций, аптечных сетей и производственных компаний. В рамках второго дня состоится деловой визит в научно-технологический центр «СИРИУС». Не пропустите главное отраслевое событие сентября. Подробная программа на сайте. pharmvestnik