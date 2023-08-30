Минздрав утвердил общие фармакопейные статьи. Они включены в Государственную фармакопею XV издания и затрагивают отрасли изготовления лекарственных препаратов в аптечных организациях.
Министерство здравоохранения разработало и утвердило общие фармакопейные статьи (ОФС). Они были включены в Государственную фармакопею XV издания и вводятся в действие с 1 сентября 2023 года, сообщили в пресс-службе ведомства.
Были утверждены следующие статьи:
- ОФС.1.8.0001 «Лекарственные препараты аптечного изготовления»;
- ОФС.1.8.0003 «Нестерильные лекарственные препараты аптечного изготовления в виде жидких лекарственных форм»;
- ОФС.1.8.0004 «Нестерильные лекарственные препараты аптечного изготовления в виде мягких лекарственных форм»;
- ОФС.1.8.0005 «Нестерильные лекарственные препараты аптечного изготовления в виде твердых лекарственных форм»;
- ОФС.1.8.0006 «Стерильные лекарственные препараты аптечного изготовления»;
- ОФС.1.8.0002 «Лекарственные препараты аптечного изготовления для детей»;
- ОФС.1.4.1.0043 «Выбор лекарственных форм для детей»;
- ОФС.1.11.0004 «Радиофармацевтические лекарственные препараты экстемпорального изготовления»;
- ОФС.1.8.0007 «Гомеопатические лекарственные препараты аптечного изготовления»;
- ОФС.1.4.1.0018 «Настои и отвары».
В Минздраве сообщили, что ключевыми особенностями данных общих фармакопейных статей являются:
- наличие указаний об общих подходах к изготовлению лекарственных препаратов;
- введение ряда базовых терминов;
- наличие требований к контролю качества изготавливаемых лекарственных препаратов;
- охват всех категорий изготавливаемых лекарственных препаратов;
- сохранение сведений из приложений к Правилам изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, утвержденным приказом Минздрава № 751н от 26.10.2015;
- применение гибкого подхода к описанию технологического процесса изготовления лекарственных препаратов.
В разработке общих фармакопейных статей принимали участие в том числе представители аптечных организаций и их ассоциаций, а также эксперты научных и образовательных учреждений. Указанные в Государственной фармакопее требования к качеству лекарственных средств являются обязательными для всех субъектов обращения лекарственных средств, в том числе осуществляющих изготовление лекарственных препаратов, добавили в Минздраве.
Фото: Екатерина Погонцева
Артем Косенок
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