Bayer: терапия БП стволовыми клетками показала хорошие результаты в ходе первой фазы КИ

Компания Bayer сообщила, что экспериментальная терапия стволовыми клетками, разработанная ее дочерней компанией BlueRock, смогла облегчить симптомы болезни Паркинсона в исследовании первой фазы с участием 12 пациентов.

Bemdaneprocel (BRT-DA01) – это экспериментальная терапия, которая состоит из нейронов, продуцирующих дофамин и полученных из плюрипотентных стволовых клеток, и хирургическим путем имплантируется в мозг человека с болезнью Паркинсона. При пересадке эти клетки могут восстановить нейронные сети, которые были разрушены болезнью Паркинсона. Первоначальные результаты показали, что клетки размножились и начали вырабатывать дофамин.

В заявлении компании говорится, что через год после начала лечения семь участников, принимавших высокую дозу препарата, в среднем ежедневно контролировали симптомы заболевания на 2,16 часа дольше. Периоды ухудшения симптомов были у таких пациентов на 1,91 часа в день короче. У пяти участников, принимавших более низкую дозу препарата, периоды с контролируемыми симптомами были в среднем на 0,72 часа в день дольше. Периоды ухудшения симптомов у них были на 0,75 часа в день короче. Лечение хорошо переносилось и не вызывало серьезных проблем с безопасностью.