Роман Полибин: “Пандемия сократила продолжительность жизни россиян”

Главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава РФ Роман Полибин заявил о значительном снижении показателя ожидаемой продолжительности жизни из-за пандемии COVID-19. Так, коронавирусные ограничения и прививочная кампания отодвинули на второй план задачу по формированию иммунитета против других заболеваний, что вызвало падение показателя продолжительности жизни с 72,8 лет в 2019 году до 71.

“Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в систему здравоохранения, и вакцинопрофилактика не стала в данном случае исключением. Пандемия сократила продолжительность жизни значительно – она упала в 2021 году ниже уровня 2013 года, – и вызвала сокращение ожидаемой продолжительности жизни с 72,8 лет в 2019 году до 71”, – пояснил Полибин в ходе выступления на IX Всероссийской мультимедийной конференции «Время жить».

Он также заметил, что на уровне ВОЗ фиксируются отклонения от плановой вакцинации в многих странах мира. По его словам, “вакцинопрофилактика должна рассматриваться как стратегическая инвестиция в сохранение здоровья и достижение активного здорового долголетия, <…> как инструмент демографической политики национальной безопасности и продления здоровой жизни и продолжительности жизни, <…> как способ борьбы с антибиотикорезистентностью”. Тем не менее, подчеркнул Полибин, эффект от вакцинопрофилактики долгосрочный и может быть незаметен в течение нескольких лет.

Напомним, в июне 2023 года в Минздраве заявили о росте продолжительности жизни населения. За 2022 год продолжительность жизни в среднем увеличилась на 2,7 года, и сейчас этот показатель превышает 73 года, утверждал глава ведомства Михаил Мурашко.

gxpnews