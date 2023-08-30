Эпидемия ожирения: как заболевание ежегодно уносит жизни и деньги из бюджета

Ожирение продолжает оставаться одной из главных проблем здравоохранения России. В 2020 году его диагностировали у 17,7% всего населения страны, в 2021-м — у 19,6, а в 2022-м — у 20,6%. Выросло за это же время и количество людей с избыточным весом — с 32,8 до 35,9%. Президент Общества бариатрических хирургов, бариатрический хирург и доктор медицинских наук Бекхан Хациев рассказал GxP News, какой урон ежегодно наносит ожирение как для здоровья населения, так и для экономики России.

Глобальная проблема

Ожирение – это хроническое рецидивирующее заболевание, которое ведет к развитию сопутствующих болезней – сахарного диабета второго типа, сонному апноэ, серьезным проблемам с сердцем и суставами. Егодиагностируют, исходя из индекса массы тела (ИМТ) человека. Он рассчитывается по формуле: вес в килограммах разделить на рост в метрах в квадрате. Если ИМТ тела равен или выше 30, человеку ставят диагноз ожирение.

Однако в общественности до сих пор живет убеждение, что ожирение – проблема, которую можно побороть самостоятельно. Согласно недавнему исследованию ВЦИОМ, большинство россиян считает, что чтобы похудеть на 30 и более килограммов, нужно много заниматься спортом (64%) и соблюдать диету (45%). И только 27 % убеждены, что для решения проблемы необходимо обратиться к врачу. Это говорит о непонимании природы болезни.

А различные исследования показывают, что 80-90% людей с ожирением, которые худеют только с помощью диеты и спорта в итоге вновь набирают исходный вес. Поэтому нельзя забывать, что эту болезнь сложно контролировать самостоятельно, а избавиться от нее в одиночку практически невозможно. Лечением ожирения должна заниматься мультидисциплинарная команда: эндокринологи, диетологи, бариатрические хирурги и психологи. Это комплексная болезнь, которая требует такого же подхода.

Первым специалистом, к которому попадает человек с ожирением, является терапевт. Он и должен определить индекс массы тела (ИМТ) человека и выписать направление к эндокринологу. А уже эндокринолог может как выписать необходимое медикаментозное лечение, назначить подходящую диету и дать советы по приемлемому уровню физической активности и выполнению безопасных упражнений, так и, в особо тяжелых случаях, не поддающихся консервативному лечению, направить пациента к бариатрическому хирургу.

Согласно клиническим рекомендациям, одним из наиболее эффективных способов лечения морбидного (то есть избыточного) ожирения является хирургическое вмешательство. У прооперированных пациентов избыточная масса тела снижается более, чем на 60% в течение 1-1,5 лет, у 75-90% из них наступает устойчивая ремиссия сахарного диабета 2 типа на протяжении 5 лет и более. Операция выполняется лапароскопически, то есть через небольшие проколы. Это обеспечивает малоинвазивность процедуры и скорейшую реабилитацию. А своевременно прооперированные пациенты переходят в принципиально новое качество жизни. Вместе с тем, нельзя забывать о том, что операция по удалению части желудка необратима. После нее пациент должен кардинально изменить свой образ жизни, поэтому принимать решение о хирургическом вмешательстве нужно с осторожностью.

Угроза репродуктивному здоровью

Несмотря на серьезность заболевания, в современной системе маршрутизация пациента происходит не всегда корректно. Если человек дошел до врача – это уже большая победа медицинского сообщества. Зачастую пациенты приходят с жалобами на сопутствующие заболевания – проблемы с сердцем, суставами, репродуктивным здоровьем и другими. Врачу необходимо не только помочь человеку с симптомами, которые его беспокоят, но и обозначить причину их развития. Если у человека есть ожирение, этот диагноз нужно поставить и подчеркнуть важность лечения от этой болезни. Это поможет предотвратить развитие у него других патологий и существенно улучшит его качество жизни, дополнительно к этому – снизит нагрузку на медиков. Поэтому важно оперативно рассказать ему про опасность заболевания и развеять мифы, касающиеся, например, возможности самостоятельного лечения. Важно, чтобы специалисты ответственно подходили к выбору методов лечения ожирения и, при необходимости, направляли пациента на бариатрическую операцию.

Для проведения бесплатной операции человек должен подходить под ряд критериев: иметь третью и самую тяжелую степенью ожирения (то есть их индекс массы тела должен составлять более 40 кг/м2), а также поставленный диагноз – сахарный диабет 2 типа. Вместе с тем, даже несмотря на то, что согласно результатам крупнейшего Российского эпидемиологического исследования NATION, распространенность ожирения в России среди активного трудоспособного населения достигла 30% (то есть им страдают около 40 миллионов человек), количество бесплатных бариатрических операций в год достигает всего 500. При этом ежегодно на лечение сопутствующих ожирению заболеваний государство тратит больше 350 млрд рублей (лечение острого инфаркта миокарда – 12,5 млрд, сахарного диабета 2-го типа – 346,3 млрд). Это существенное экономическое бремя. Поэтому лечение ожирения должно быть приоритезировано на государственном уровне.

Совсем недавно в этом вопросе произошли подвижки: сенаторы предложили расширять список доступных по ОМС обследований, которые полагаются перед проведением экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). И тут важно заметить, что ожирение – одно из заболеваний, которое напрямую влияет на репродуктивную функцию женщины. По данным, представленным главой Роспотребнадзора Анной Поповой, в России более четверти женщин живут с диагнозом ожирение. Это заболевание не только влияет на фертильность, но и на течение беременности, и ЭКО. А вероятность рождения здорового ребенка при ожирении и избыточном весе снижается на 20%.

Лечение первопричины – ожирения – может существенно улучшить демографические показатели. Это еще раз подчеркивает значимость незамедлительных действий, связанных с эффективным лечением ожирения. Если мы не избавимся от причины сопутствующих заболеваний, то не сможем добиться здоровья и благополучия россиян.

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