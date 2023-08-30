ГК «Росатом» консолидировала владение центрами стерилизации «Акцентр»

В состав ГК «Акцентр» входят три крупные промплощадки – в Колпино (Санкт-Петербург), Родниках и Дубне (оба – Московская область). Группа была создана в 2014 году при участии Биофонда РВК, «Акселланс Групп» и Ruric AB. В 2017 году запущен в эксплуатацию первый производственный цех, год спустя комплекс выведен на промышленный режим обработки.

Первоначально в структуре компании действовали два стерилизационных центра – в Иваново (3 тысячи кв. м) и Колпино (Ленинградская область, 5 тысяч кв. м). В ноябре 2019 года «Акцентр», производитель медицинских изделий «Гранат Био Тех», Медико-технический кластер Московской области и ОЭЗ «Дубна» подписали соглашение о создании в Дубне третьего центра электронно-лучевой обработки со специализацией на медицинских изделиях. Объем инвестиций в этот проект оценивался в 400 млн рублей, мощность – 12 тысяч тонн продукции в год. Площадь центра составила 4 тысячи кв. м.

В декабре 2019 года сообщалось, что российская «дочка» шведской инвестиционной компании Ruric AB ООО «Рюрик» довела свое владение «Акцентром» до 95% – свою долю в 35% продал Биофонд РВК. Сумма сделки не раскрывалась, однако было известно, что фонд, инвестировавший в проект 85 млн рублей, вышел из актива с прибылью.

В сентябре 2022 года «Русатом Хэлскеа» приобрела долю в ГК «Акцентр». Сумма сделки не раскрывалась. По данным источников, знакомых с деталями, структуре «Росатома» перешло 50%.

По данным СПАРК-Интерфакс, выручка ООО «Акцентр» в 2022 году составила 167,9 млн рублей, чистая прибыль – 22,4 млн рублей. Оборот «Акцентр Северо-Запад» оценивался в 136,1 млн рублей, чистый убыток составил 52,6 млн рублей. Компания «Акцентр Групп» выручила 111,1 млн рублей и показала чистый убыток в размере 63,6 млн рублей.

АО «Русатом Хэлскеа» входит в ГК «Росатом» и занимается развитием различных проектов в сфере ядерной медицины. В настоящее время АО «Русатом Хэлскеа» реализует проект по созданию центра стерилизации МИ на базе медицинского промышленного парка «ФармМедПолис РТ» в Казани. Объем инвестиций в проект оценивается в 300 млн рублей, 100% из них вложит ГК «Росатом». Срок ввода объекта в эксплуатацию намечен на ноябрь 2023 года.