Бизнес сможет оспорить присвоенную категорию риска

Категории риска нарушения обязательных требований были установлены федеральным законом о госконтроле, который вступил в силу в 2021 году. Этот закон ввел новое регулирование контрольно-надзорной деятельности за счет утверждения единых базовых правил и принципов для всех видов контроля.

Ключевым изменением в рамках нового регулирования стало внедрение риск-ориентированного подхода, сообщили в правительстве. Проверка проводится только тогда, когда существует риск нарушения законодательства. Для плановых проверок было установлено шесть категорий риска объектов контроля: низкий, умеренный, средний, значительный, высокий и чрезвычайно высокий. В зависимости от присвоенной категории определяется периодичность проведения контрольных мероприятий.

В правительстве отметили, что сейчас действует мораторий на проверки бизнеса. Он предусматривает, что контрольные мероприятия проводятся только в отношении двух категорий риска объектов контроля. Количество таких объектов составляет менее 15% от общего числа. Воспользоваться досудебным обжалованием решений контрольных органов может как ИП или компания, так и физлицо.

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Артем Косенок

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