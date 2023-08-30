Прокуратура проверяет в аптеках лекарства без движения в системе МДЛП

Прокуратура начала проверки в поисках остатков лекарств на балансе аптек, по которым долгое время не было движения в системе МДЛП.

Прокуратура начала проверки в поисках остатков лекарств на балансе аптек, по которым долгое время не было движения в системе МДЛП, обнаружил «ФВ» в профильных чатах. Это, как правило, препараты с неистекшим сроком годности, поэтому запросы вызывают у аптек недоумение.

По мнению фармспециалистов, прокуратура действует в тесном контакте с Росздравнадзором. В комментариях они указывают, что прокуроры ходят с таблицами, которые им еще в апреле выгрузила служба.

Ситуация осложнена тем, что данные в системе МДЛП по остаткам на балансе нередко являются некорректными — часто на остатках числятся уже проданные лекарства.

Почему остатки лекарств заинтересовали прокуратуру? С чем связано расхождение данных? Как этого избежать? Ответы на эти вопросы читайте в «ФВ» № 19 (1118) в материале «Зависли над остатками».

Руслан Мавлиханов

Екатерина Погонцева

pharmvestnik