В США определили 10 препаратов для снижения цен

Власти США представили список из первых 10 препаратов, цены на которые фармкомпании теперь должны будут согласовывать со страховыми программами. Производители должны подписать соглашение о намерении присоединиться к переговорам до 1 октября.

Администрация президента США представила список из первых 10 рецептурных лекарств, цены на которые будут согласовываться между производителями и государственной страховой программой Medicare. Об этом пишет CNBC.

Medicare впервые за свою историю получит право влиять на цену препаратов благодаря «Закону о снижении инфляции», который приняли прошлым летом в США. Президент Джо Байден представил эту меру как возможность снизить цены на лекарства для пожилых американцев, которые получают препараты по страховке.