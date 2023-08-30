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В США определили 10 препаратов для снижения цен

Власти США представили список из первых 10 препаратов, цены на которые фармкомпании теперь должны будут согласовывать со страховыми программами. Производители должны подписать соглашение о намерении присоединиться к переговорам до 1 октября.

Администрация президента США представила список из первых 10 рецептурных лекарств, цены на которые будут согласовываться между производителями и государственной страховой программой Medicare. Об этом пишет CNBC.

Medicare впервые за свою историю получит право влиять на цену препаратов благодаря «Закону о снижении инфляции», который приняли прошлым летом в США. Президент Джо Байден представил эту меру как возможность снизить цены на лекарства для пожилых американцев, которые получают препараты по страховке.

В этом году начнутся переговоры по цене на первые 10 лекарств:

  1. «Эликвис» от Bristol-Myers Squibb для предотвращения образования тромбов.
  2. «Джардинс» от Eli Lilly для контроля гликемии у людей с сахарным диабетом 2-го типа.
  3. «Ксарелто» от Johnson & Johnson для лечения тромбоза глубоких вен.
  4. «Янувия» от MSD для контроля гликемии при лечении сахарного диабета 2-го типа.
  5. «Форсига» от AstraZeneca для лечения диабета 2-го типа.
  6. Entresto от Novartis для лечения некоторых типов сердечной недостаточности.
  7. «Энбрел» от Amgen для лечения ревматоидного артрита.
  8. «Имбрувика» от J&J для лечения различных типов рака крови.
  9. «Стелара» от J&J для лечения болезни Крона.
  10. Fiasp от Novo Nordisk для контроля гликемии.

Производители лекарств должны подписать соглашение о намерении присоединиться к переговорам до 1 октября. В феврале 2024 года им сделают первичное предложение по цене, и у этих компаний есть месяц, чтобы принять его или сделать встречное предложение.

Если компания откажется, она должна будет заплатить налог в размере до 95% от продаж своих лекарств в США либо вывести всю свою продукцию из программ Medicare и Medicaid. В последующие годы будут согласовываться цены на другие препараты.

Многие производители выступают против программы, называя ее «вымогательством». В суд на правительство США с требованием отменить программу уже подали такие компании, как MSD, Johnson & Johnson, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibbs и AstraZeneca.

Николай Соколов
pharmvestnik

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30 августа, 2023 | Просмотров: 138