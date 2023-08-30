Минздрав предложил изменить порядок ввоза наркотических и психотропных веществ

Для получения разрешений на ввоз и вывоз наркотических средств и психотропных веществ планируют установить электронную госуслугу. Минздрав предложил изменить порядок их ввоза. МВД будет вести реестр выданных разрешений, а Росздравнадзор — реестр выданных сертификатов.

Министерство здравоохранения предложило внести изменения в порядок ввоза в Россию наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Соответствующий проект постановления размещен на портале regulation.gov.ru. Изменения предлагается внести в Постановление Правительства РФ № 181 ‎от 21.04.2011. Документ в случае принятия вступит в силу с 1 марта 2024 года.

Согласно документу, МВД будет вести реестр выданных разрешений, а Росздравнадзор — реестр выданных сертификатов, которые будут размещаться на их официальных сайтах. Эти записи будут подтверждением наличия заключения или сертификата. Выписки из таких реестров будут предоставляться любым заинтересованным лицам в автоматическом режиме с наложением электронной подписи.

Также документ будет распространяться на получение разрешений на ввоз или вывоз наркотических средств и психотропных веществ по нетарифным квотам (временным количественным ограничениям на ввоз/вывоз).

Срок, в который уполномоченные органы принимают решение о выдаче либо об отказе в выдаче разрешения или сертификата, сокращен с 15 до 5 рабочих дней. Решение об отказе будет направляться через портал госуслуг в течение одного рабочего дня. Ранее оно отправлялось в письменном виде в течение пяти рабочих дней.

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Артем Косенок

Таисия Кубрина

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