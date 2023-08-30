В перечень показателей для оценки работы госорганов по маркировке добавили антисептики

Правительство вновь обновило перечень показателей, по которым будет оцениваться эффективность работы федеральных органов исполнительной власти по маркировке. В него включены антисептики.

Правительство обновило перечень показателей, по которым будет оцениваться эффективность работы федеральных органов исполнительной власти по маркировке отдельной продукции. Соответствующее распоряжение № 2290-р от 25.08.2023 опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, Роспотребнадзор будет мониторить темп легализации рынка парфюмерно-косметической продукции, предназначенной для гигиены рук, с заявленным в маркировке потребительской упаковки антимикробным действием, а также кожных антисептиков — дезинфицирующих средств (снижение объема нелегального оборота).

Также надзорный орган будет оценивать снижение объема продаж такой продукции с истекшим сроком годности и снижение оборота с отсутствующими или прекратившими действие документами об оценке соответствия.

Ранее в начале августа правительство обновило этот перечень показателей. В него включили биологически активные добавки, кресла-коляски, воду и минеральную воду.

В июне для медизделий, антисептиков, БАД и кресел-колясок ввели обязательную маркировку. Наносить ее нужно будет с 1 октября 2023 года.

Фото: DrazenZigic/ru.freepik.com

Артем Косенок

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