Mallinckrodt Pharmaceuticals объявила о втором банкротстве в США на фоне опиоидного кризиса

В 2019 году была обнародована база данных Управления по борьбе с наркотиками США (Drug Enforcement Administration, DEA), в которой отслеживаются все опиоиды, проданные в США с 2006 по 2012 год. Подавляющее большинство из произведенных 76 млрд опиоидных препаратов с 2006 по 2012 год было связано с тремя компаниями, одной из которых являлась SpecGx, «дочка» Mallinckrodt. В те годы SpecGx поставила 28,9 млрд таблеток оксикодона – это более чем по 80 таблеток на каждого жителя США.

Компания начала процедуру банкротства в октябре 2020 года. Второй раунд направлен на сокращение общего долга примерно на $1,9 млрд. По сведениям СМИ, Mallinckrodt заключает сделку с крупными акционерами и трастом жертв опиоидов. Компания осуществит последний платеж в размере $250 млн в пользу траста (помимо уже выплаченных $450 млн). Ранее ожидалось, что Mallinckrodt выплатит $1,7 млрд в рамках урегулирования судебного разбирательства.

Mallinckrodt перечислил как оценочные активы, так и обязательства в диапазоне от 1 до 10 млрд долларов, сообщил производитель лекарств в судебном документе, поданном в суд США по делам о банкротстве округа Делавэр. Компания рассчитывает завершить судебный процесс в четвертом квартале 2023 года при поддержке ключевых заинтересованных сторон.

gxpnews