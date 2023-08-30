Mallinckrodt Pharmaceuticals объявила о втором банкротстве в США на фоне опиоидного кризиса

Фармацевтическая компания Mallinckrodtзаявила, что компания и некоторые ее подразделения подали заявление о втором банкротстве, при этом достигнутое ранее соглашение о реструктуризации призвано сократить долг компании примерно на $1,9 млрд.
Компания является одним из крупнейших производителей опиоидов, а также производит дженерики и фирменные лекарства, такие как Acthar Gel, который используется для лечения рассеянного склероза и детских спазмов. Производитель был назван одним из главных виновников скандала с рецептурными опиоидами, связанного с чрезмерным назначением оксикодона в США.
В 2019 году была обнародована база данных Управления по борьбе с наркотиками США (Drug Enforcement Administration, DEA), в которой отслеживаются все опиоиды, проданные в США с 2006 по 2012 год. Подавляющее большинство из произведенных 76 млрд опиоидных препаратов с 2006 по 2012 год было связано с тремя компаниями, одной из которых являлась SpecGx, «дочка» Mallinckrodt. В те годы SpecGx поставила 28,9 млрд таблеток оксикодона – это более чем по 80 таблеток на каждого жителя США.
Компания начала процедуру банкротства в октябре 2020 года. Второй раунд направлен на сокращение общего долга примерно на $1,9 млрд. По сведениям СМИ, Mallinckrodt заключает сделку с крупными акционерами и трастом жертв опиоидов. Компания осуществит последний платеж в размере $250 млн в пользу траста (помимо уже выплаченных $450 млн). Ранее ожидалось, что Mallinckrodt выплатит $1,7 млрд в рамках урегулирования судебного разбирательства.
Mallinckrodt перечислил как оценочные активы, так и обязательства в диапазоне от 1 до 10 млрд долларов, сообщил производитель лекарств в судебном документе, поданном в суд США по делам о банкротстве округа Делавэр. Компания рассчитывает завершить судебный процесс в четвертом квартале 2023 года при поддержке ключевых заинтересованных сторон.