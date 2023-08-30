EuBiologics увеличит производство вакцины от холеры из-за роста числа вспышек в мире

Южнокорейская компания EuBiologics нарастит объем производства пероральной вакцины против холеры Euvichol согласно запросу Международного чрезвычайного детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). По словам вице-президента компании Кена Хо Мина, заболеваемость растет в нескольких эндемичных странах мира в связи с «участившимися наводнениями и засухами, вызванными изменением климата и глобальным потеплением». Об этом сообщает Pharmaceutical Technology.

Для ускорения поставок EuBiologics заключила соглашение с биофармацевтической южнокорейской компанией GC Biopharma. Так, EuBiologics будет контролировать массовое производство вакцины, а GC Biopharma – отвечать за процесс упаковки, включая розлив во флаконы на одном из этапов. Первые поставки препарата в ЮНИСЕФ в увеличенном объеме планируются в первой половине 2024 года.

EuBiologics поставляет разработанную совместно с Международным институтом вакцин вакцину Euvichol в ООН с 2016 года. В период с 2016 по 2022 год компания передала на нужды стран-эндемиков примерно 100 млн доз препарата.

Учащение числа вспышек холеры отмечалось ВОЗ и в 2022 году. В декабре 2022 года руководитель группы ВОЗ по холере и эпидемическим диарейным заболеваниям доктор Филипп Барбоза заявил, что запасы вакцин против этого заболевания стремительно истончаются. «У нас больше нет вакцин. Все больше стран продолжают запрашивать [их], и это чрезвычайно сложно», – говорил он.

gxpnews