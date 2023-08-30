Несколько стран ЕС заявили о нехватке противодиабетического ЛП от Eli Lilly

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) сообщило в понедельник, 28 августа, о сохраняющемся дефиците препарата для лечения диабета Trulicity от компании Eli Lilly в странах ЕС. Нехватка препарата зафиксирована в Австрии, Финляндии, Греции, Польше и Швеции, а также ожидается временный дефицит в Дании и Норвегии.

Препарат Trulicity, как и популярные противодиабетические средства от Novo Nordisk (Ozempic, Wegovy) относятся к классу лекарственных средств, называемых агонистами рецепторов GLP-1, которые первоначально были разработаны для лечения диабета второго типа. Они также применяются для лечения ожирения, так как вызывают ощущение сытости. Этот эффект вызвал ажиотажный спрос на такие препараты, спровоцировав стойкий дефицит в Европе и США.

В январе 2023 года Eli Lilly сообщила о намерении инвестировать дополнительные $450 млн в расширение мощностей завода в Северной Каролине, чтобы удовлетворить растущий спрос на свои препараты для лечения диабета.

gxpnews