ГК «Протек» вложила 1,3 млрд рублей в складской комплекс в Пушкино

В подмосковном Пушкино завершилась модернизация складского комплекса, предназначенного для хранения фармацевтической продукции. Объект принадлежит ГК «Протек», в его расширение было вложено 1,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

С появлением новых площадей пропускная способность комплекса увеличилась на 30 еврофур в сутки и на 32 тысячи палето-мест. «Здание предназначено для хранения фармацевтической продукции, которая будет доставляться по всей стране. Помещение оснастили оборудованием для поддержания основного и специальных температурных режимов», – уточняется в сообщении.

Данный комплекс – структурное подразделение ГК «Протек», получившее название «Транссервис». Об аспектах работы объекта генеральный директор АО «Центр внедрения „Протек”» Дмитрий Погребинский подробно рассказывал еще в 2017 году.

«Использование складских мощностей крупнейших дистрибьюторов обходится аптекам дешевле, чем собственные склады. Как дистрибьютор, более 20 лет развивающий эту функцию, мы предлагаем минимальные затраты», – отмечал он.

gxpnews