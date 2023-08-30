Поставки лекарств из Индии в РФ выросли на 4,5% с начала 2023 года

Фармацевтическая продукция сохраняет лидирующую позицию среди всех импортируемых из Индии в Россию товаров. За первое полугодие 2023 года закупки индийских лекарств выросли на 4,5%, до $184 млн, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные индийского министерства торговли и промышленности.

Общий показатель импорта индийской продукции увеличился в 1,7 раза и в денежном выражении составил $1,9 млрд. В свою очередь, экспорт российских товаров в Индию вырос втрое, до $31,5 млрд. Наибольшую долю в товарообороте между странами занимают энергоресурсы – нефть и нефтепродукты (рост в 4,4 раза, до $25,2 млрд). Также за полгода выросли поставки российских удобрений (рост в 1,4 раза, до $1,3 млрд) и алмазов (+35%, до $616 млн).

Помимо России, в топ-5 индийских торговых партнеров вошли США ($59,4 млрд), Китай ($54,3 млрд), ОАЭ ($38,8 млрд) и Саудовская Аравия (24 млрд). Примечательно, что товарооборот вырос только с Россией.

Связи России и Индии укрепляются не один десяток лет, но в свете последних событий двустороннее торгово-экономическое сотрудничество расширяется с удвоенной скоростью. Весной 2022 года генеральный директор ООО «Смолмедпрепараты» Сингх Кумар Абхай высказал GxP News свое мнение о том, какими он видит отношения двух стран в будущем.

gxpnews