ФАС согласовала цены на отечественные дженерики с МНН азацитидин

ФАС России согласовала предельные отпускные цены на первые отечественные дженерики «Азацитидин-Промомед» и «Фармазацит» (азацитидин). Стоимость одного флакона, содержащего 100 мг азацитидина, составила 7468,25 рубля при зарегистрированной цене на референтный препарат в размере 9269,27 рубля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Таким образом, цены снижены почти на 20% относительно стоимости оригинального иностранного препарата «Вайдаза» («Селджен»). Все перечисленные препараты относятся к группе противоопухолевых средств.

В 2019 году Росздравнадзор зафиксировал случаи продажи фальсифицированной «Вайдазы». Отличительные признаки фальсификации обнаружились на упаковке (включая инструкцию к применению) и маркировке (включая этикетку флакона).

gxpnews