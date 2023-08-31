«Герофарму» в пятый раз не удалось оспорить патент на «Туджео» от Sanofi

Роспатент вновь отказал российской компании «Герофарм» в оспаривании патента на инсулин гларгин длительного действия «Туджео», производимый французской Sanofi. Это наиболее приобретаемый препарат в госсегменте: в период с января по июнь 2023 год «Туджео» закуплено на 3,11 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ».

В «Герофарме» считают неправомерной патентную защиту «Туджео». Дело в том, что данный препарат аналогичен инсулину гларгину от Sanofi «Лантус СолоСтар», только имеет другую дозировку. Патент на «Лантус СолоСтар» истек в 2012 году, после чего французская компания зарегистрировала препарат в другой концентрации под торговой маркой «Туджео».

У «Герофарма» имеется аналог «Лантуса СолоСтара», который заместил оригинальный препарат в госзакупках, а также аналог «Туджео», зарегистрированный в 2021 году, – «РинГлар 300». Его пока не удается вывести на российский рынок из-за патента. Первое возражение на повторную выдачу патента на французский препарат «Герофарм» подал еще в 2017 году, но получил отказ.

После этого в течение нескольких лет компания оспаривала это решение в суде по интеллектуальным правам. В 2020 году суд принял решение в пользу «Герофарма», но Sanofi его оспорила. Спустя год суд снова обязал Роспатент пересмотреть возражение, но в конце 2022 года коллегия службы вновь встала на сторону Sanofi.

В 2021 году «Герофарм» подал второе возражение против выдачи патента, но коллегия отказала компании и по этому возражению. Затем дело направили на новое рассмотрение. 26 августа 2023 года в базе Роспатента появилось решение – отказ. Оно вступило в силу.

Тем не менее российский фармпроизводитель намерен организовать производство своего препарата в Казахстане, где «Туджео» не защищен патентом. Долгосрочный контракт представители «Герофарма» и Карагандинского фармацевтического комплекса подписали 8 июня 2023 года.

gxpnews