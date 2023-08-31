В Великобритании впервые введут в практику подкожную иммунотерапию Tecentriq

Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании (MHRA) одобрило метод подкожного введения препарата Tecentriq (атезолизумаб) от Genentech (входит в состав Roche), который применяется для лечения опухолевых заболеваний. Как утверждает Reuters, страна стала первой в мире, где разрешен такой метод получения пациентом химиотерапии.

Обычно Tecentriq вводится внутривенно через капельницу, что занимает примерно полчаса или час, если доступ к вене затруднен. Подкожное введение препарата выполняется за 6-7 минут. «Это разрешение не только позволит нам оказывать удобную и быструю помощь пациентам, но и даст возможность нашим бригадам [врачей] лечить больше пациентов в течение дня», – прокомментировал новость врач-онколог Александр Мартин.

Исследование, опубликованное в журнале Annals of Oncology в мае 2023 года, показало сопоставимый уровень атезолизумаба в крови при подкожном и внутривенном введении. Профиль безопасности и эффективности соответствовал введению препарата через капельницу.

В 2021 году FDA одобрило атезолизумаб в качестве адъювантной терапии после операции и платиносодержащей химиотерапии для взрослых пациентов с немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ). «На сегодняшний день атезолизумаб – первая и единственная доступная иммунотерапия рака для адъювантного лечения НМРЛ. <…> Более 10 лет в этой области не происходило значимых открытий», – говорил тогда главный медицинский директор и руководитель глобального подразделения по разработке продуктов компании Roche Леви Гаррауэй.

gxpnews