«Средств оказалось недостаточно» – губернатор Томской области о дефиците льготных ЛП

В Томской области возникла нехватка льготных лекарств. В частности, зафиксирован дефицит препаратов для лечения диабета, сердечно-сосудистых и орфанных заболеваний, заявил губернатор региона Владимир Мазур.

По словам чиновника, нехватка лекарств возникла из-за возросшего числа льготников – сейчас в Томской области их насчитывается 71 тысяча. В 2023 году в регионе планово закупили препараты на 1,7 млрд рублей, затем выделили еще 315 млн рублей.

«Средств оказалось недостаточно – выросло количество жителей, которым нужны льготные препараты. <…> Поручил облздраву закупить дополнительные лекарства, и как можно скорее – в течение сентября», – сказал Мазур.

Как ранее отмечало РИА Томск, регион столкнулся с нехваткой лекарств зарубежного производства. Дефицита лекарств российского производства не наблюдалось, говорил в начале года руководитель областного управления Росздравнадзора Александр Денискин.

В июне 2023 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила об отсутствии риска возникновения дефицита медикаментов из перечня ЖНВЛП. Запасов хватит на 10-12 месяцев, отмечала она.

gxpnews