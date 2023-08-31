Центр лекобеспечения закупит ЛП для лечения гепатита В и ВИЧ

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил четыре аукциона на поставку препаратов ралтегравир и энтекавир для лечения хронического вирусного гепатита В и ВИЧ. Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
В июле центр объявил четыре аукциона на поставку антивирусных и антибактериальных препаратов для обеспечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатита В, а также для комплексной терапии лекарственно-устойчивых форм туберкулеза
|№
|МНН, лек. форма и дозировка
|Количество, табл. (шт.)
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Окончание приема заявок на участие в аукционе
|1
|Энтекавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг
|71,40
|499,70
|35 678,58
|04.09.2023
|2
|Ралтегравир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг
|30 000,00
|206,94
|6 208 200,00
|04.09.2023
|3
|Ралтегравир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг
|27 927,67
|206,94
|5 779 351,20
|04.09.2023
|4
|Ралтегравир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг
|430 726,41
|206,94
|89 134 523,70
|06.09.2023