Центр лекобеспечения закупит ЛП для лечения гепатита В и ВИЧ

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил четыре аукциона на поставку препаратов ралтегравир и энтекавир для лечения хронического вирусного гепатита В и ВИЧ. Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

В июле центр объявил четыре аукциона на поставку антивирусных и антибактериальных препаратов для обеспечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатита В, а также для комплексной терапии лекарственно-устойчивых форм туберкулеза

№ МНН, лек. форма и дозировка Количество, табл. (шт.) Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Окончание приема заявок на участие в аукционе 1 Энтекавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг 71,40 499,70 35 678,58 04.09.2023 2 Ралтегравир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг 30 000,00 206,94 6 208 200,00 04.09.2023 3 Ралтегравир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг 27 927,67 206,94 5 779 351,20 04.09.2023 4 Ралтегравир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг 430 726,41 206,94 89 134 523,70 06.09.2023

gxpnews