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Центр лекобеспечения закупит ЛП для лечения гепатита В и ВИЧ

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения  граждан объявил четыре аукциона на поставку препаратов ралтегравир и энтекавир для лечения хронического вирусного гепатита В и ВИЧ. Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

В июле центр объявил четыре аукциона на поставку антивирусных и антибактериальных препаратов для обеспечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатита В, а также для комплексной терапии лекарственно-устойчивых форм туберкулеза

МНН, лек. форма и дозировка Количество, табл. (шт.) Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Окончание приема заявок на участие в аукционе
1 Энтекавиртаблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг 71,40 499,70 35 678,58 04.09.2023
2 Ралтегравир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг 30 000,00 206,94 6 208 200,00 04.09.2023
3 Ралтегравир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг 27 927,67 206,94 5 779 351,20 04.09.2023
4 Ралтегравир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг 430 726,41 206,94 89 134 523,70 06.09.2023

gxpnews

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31 августа, 2023 | Просмотров: 76