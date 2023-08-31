Зарубежные фармкомпании сохраняют долю рынка

Несмотря на заявления иностранных фармкомпаний о сокращении инвестиций, доля их продаж в России в первом полугодии 2023 г. достигла 349 млрд руб., что составляет треть всего рынка, показывают подсчеты агентства DSM Group. Одновременно растут и продажи отечественных производителей — 12 компаний из ТОП-15 по приросту — отечественные.

Продажи иностранных фармкомпаний в первом полугодии достигли 349 млрд руб., оставшись на уровне аналогичного периода позапрошлого года и составляет 34%, подсчитали в агентстве DSM Group. В первом полугодии прошлого, 2022 года, доля импортных лекарств была несколько выше – 35%. Но если вспомнить, что первая половина 2022 года характеризовалась «ажиотажным» спросом (тогда продажи в первые шесть месяцев составили 387 млрд руб.), это самый высокий показатель как минимум за последние шесть лет.

Это происходит на фоне заявлений о снижении инвестиций крупнейших компаний, а несколько компаний, например, Orion Pharma, Eli Lilly и Bristol-Myers Squibb заявили об уходе из России. Но на их место пришли другие компании, не такие крупные, чье присутствие на российском рынке было до последнего времени не так заметно.

Так, швейцарская Avva Pharmaceuticals увеличила свою долю на 54,6% до 0,23%; македонская Alkaloid AD Skopje – на 50,1% до 0,29%; CSL Behring – на 35,9% до 0,21%; польская Polpharma – на 5,6% до 1,98%; а венгерская Gedeon Richter – на 2,5% до 2,31%.

Одновременно, отмечают в DSM Group, по итогам первого полугодия из ТОП-15 12 компаний, показавших рост, отечественные. Так, «Биннофарм Групп» выросла на 13%, «Озон» — на 11%, «Фармстандарт» — на 9,3%.

При этом в июне рост показали все компании из ТОП-15, и российские, и иностранные. Иностранные препараты стали расти с апреля, как и локализованные, при этом у локализованных динамика лучше (например, в мае 2023 года по сравнению с 2022 годом, локализованные препараты выросли на 21%, а импортные – на 14,1%, в июне картина еще более наглядная: 22,2% локализованные и 17,7% импортные).

При этом общая динамика фармрынка по итогам первого полугодия 2023 года отрицательная: минус 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Госзакупки снизились на 13%, а аптечный рынок – на 4,9%.

В таком снижении, помимо того, что первое полугодие прошлого года, с которым сравнивается текущая ситуация, был «ажиотажным», виноват COVID-19. Так, снижение госпитальных объемов произошло в основном за счет «исключения» из закупок препаратов, рекомендованных для лечения Covid.

Но во втором квартале, отмечают в DSM Group, рынок начал рост, а если не учитывать март 2022 года, даже показал прирост в 2% в денежном выражении. Это дает основания утверждать, что по итогам этого год рынок может вырасти на 4-8%.

gxpnews