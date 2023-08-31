Дело о хищении 3,5 млрд рублей при возведении завода «Росплазмы» передали в суд

Так как Бебер и Хайнцль являются гражданами Германии, процесс будет проходить в заочном режиме.

Уголовное дело в отношении немецких предпринимателей возбудили в 2013 году. Основанием для этого стало обращение к сотрудникам правоохранительных органов учредителя обанкротившегося ООО «Интра Бау М» Алексея Харченко о нанесенном России компанией Glatt ущербе в размере 3,5 млрд рублей. Компания Харченко являлась подрядчиком строительства завода в Кирове, заказчиком же была «Росплазма», которая находилась в ведении Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Исполнителем выбрали немецкую Glatt Ingenieurtechnik GmbH.

Договор между Россией и Германией о создании завода по производству препаратов крови был подписан еще в 2005 году. На возведение завода из федерального бюджета выделили 6,9 млрд рублей. Планировалось, что в 2011 году там появятся две линии по производству иммуноглобулина и альбумина.

В 2009 году на завершающей стадии строительства – тогда были построены заводские корпуса и завезено оборудование – руководство «Росплазмы», как говорит немецкая сторона, сообщило компании Glatt о необходимости поставки третьей линии, что должно было обеспечить непрерывность производства. К этому моменту все выделенные бюджетные средства были потрачены. Тогда исполнитель заявил, что готов запустить третью линию при условии допфинансирования в размере 3,5 млрд рублей. Но средства направлены не были, и у сторон возникли разногласия – заказчик, принимавший ранее работы без замечаний, начал сомневаться как в качестве материалов, так и в их стоимости. В результате работы на объекте полностью остановили в 2010 году.

Осенью 2015 года Тверской районный суд Москвы постановил заочно арестовать Райнхарда Бебера и Лутца Хайнцля. Следователь тогда утверждал, что фигуранты дела скрылись в Германии, а на его вызовы не реагировали. В результате завод было решено передать «Ростеху».

Тогда же «Росплазма» попыталась взыскать с немецкой компании все потраченные на строительство завода средства. Но ответчик предоставил детальный отчет о тратах, поэтому суд первой инстанции оснований для взыскания не обнаружил. Только во второй апелляции в 2016 году «Росплазме» удалось отсудить у Glatt свыше 3,6 млрд рублей – Второй арбитражный суд признал указанную сумму неосновательным обогащением.

«Нацимбио», входящая в госкорпорацию «Ростех», в марте 2017 года заключила договор о совместном завершении проекта с «Фармстандартом» и итальянской биофармацевтической компанией Kedrion Biopharma. Тогда «Нацимбио» получила статус единственного поставщика препаратов из плазмы крови человека и животных, действовавший до конца 2019 года и не продленный в 2020 году. Завод в результате так и не достроили.

В начале 2022 года холдинг «Нацимбио» снова стал единственным исполнителем работ по переработке плазмы крови для нужд ФМБА России и производству иммуноглобулинов. Статус единственного поставщика он сохранит до конца 2023 года.